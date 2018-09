Guido Sandleris: "El objetivo principal del BCRA es bajar la inflación"

El presidente del Banco Central, Guido Sandleris, anunció esta tarde que su administración implementará "medidas para resolver la inflación" ya que es "el objetivo primario" de la autoridad monetaria.

Así lo afirmó luego del anuncio entre el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, de un nuevo acuerdo con ese organismo multilateral.

"La Argentina necesita de un ancla simple y contundente", indicó y señaló que pondrá en marcha un "estricto control sobre la cantidad de dinero en la economía". En ese sentido, resaltó: "Tomaremos las medidas necesarias para que la base monetaria crezca cero por ciento en términos nominales de acá a junio que viene".

"No fueron meses sencillos", consideró el funcionario durante una conferencia de prensa que constituyó su primera presentación en público como titular de la autoridad monetaria, y dijo: "vamos a continuar con el desarme de stock de Lebac anunciado".

Intervención y flotación

Guido Sandleris dijo además que pondrá en marcha un nuevo régimen de control del mercado cambiario y señaló que habrá dos zonas de intervención, que comprenderá una banda de entre 34 y 44 pesos.

Informó que habrá un "estricto control de crecimiento de la base monetaria y una delimitación de una zona de intervención y no intervención del mercado cambiario". Según consideró, ello "permitirá reducir la inflación y recuperar la estabilidad de precios que la Argentina tanto necesita".

"Habrá dos zonas. Una de no intervención y otra de intervención. La primera será inicialmente entre 34 y 44 pesos por dólar", puntualizó. Subrayó que entre esos valores, "el Banco Central no operará en el mercado cambiario", mientras que aclaró que en caso de superar ese nivel, el organismo podrá realizar "ventas de hasta 150 millones de dólares diarios para prevenir oscilaciones injustificadas".

"El tipo de cambio juega un rol clave en las expectativas de inflación", insistió el funcionario. El nuevo presidente, señaló que se encuentra "muy cómodo" con el nivel actual del dólar, ubicado en torno a los 40 pesos. "Estamos muy cómodos con el nivel que tiene el tipo de cambio en la actualidad, por eso está en el centro del rango mencionado", de entre 34 y 44 pesos, señaló el funcionario en conferencia de prensa. En tanto, indicó: "Al pasar a un esquema donde el objetivo es que la base monetaria no crezca, el Banco Central deja de fijar la tasa de interés". "El nuevo régimen de política monetaria implica que la tasa de interés fluctuará diariamente", subrayó Sandleris.

Además evaluó que con su llegada al organismo "se inicia una nueva etapa" en la que quedan "atrás las intervenciones cambiarias para acotar la variabilidad nominal de la economía". "Volvemos a enfocarnos en la política monetaria como el ancla", insistió el funcionario quien resaltó que con los cambios en la política monetaria buscan "reducir la inflación y la volatilidad". En ese sentido, aseguró: "La volatilidad es lo que más daña a la actividad económica. Ese es el tipo de riesgos que tratamos de minimizar". "Es una nueva etapa en la que dejamos atrás las intervenciones cambiarias para acotar la variabilidad nominal de la economía", destacó en conferencia de prensa.