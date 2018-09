Tommy Cocha: “Vengo a disfrutar de mi club”

Luego de dos ediciones exitosas del Abierto del Norte, el Salta Polo Club inaugura hoy el torneo de golf “Abierto General Martín Miguel de Güemes, Copa OSDE”, que se llevará a cabo hasta el domingo, tras el Pro-Am disputado ayer entre profesionales y amateurs.

Una de las figuras más emblemáticas de la competencia será el salteño Tomás “Tommy” Cocha, golfista profesional y ranqueado en el puesto 28 del PGA Tour Latinoamérica.

Un año y medio después de su última visita a la provincia, Cocha dialogó con El Tribuno y se mostró muy contento de regresar a la institución que lo formó.

“La verdad que estoy muy contento de estar acá, ya que es la segunda oportunidad de jugar como profesional en el club. Jugué el año pasado el Abierto del Norte y, como esa vez, vengo a disfrutar de mi club y de esta semana”.

En 2017 Cocha había remarcado que el nivel del campo estaba en mejores condiciones de la última vez que le había tocado jugar. Ahora también lo notó en progreso. “Cada vez que vengo está un poco mejor. Los greenes están muy bien, un poco más duros, pero la bola rueda muy bien, están con más pelos, más pasto, un tanto más seca que el año pasado, pero muy bien”.

Sobre su actualidad en el PGA Tour Latinoamérica, el salteño indicó: “Vengo en el puesto 28. Empecé bien, tres top ten en los primeros ocho torneos, después jugué mal en Brasil las últimas dos semanas, pero una semana buena me puede meter arriba”.

Luego de haber obtenido la medalla de plata y bronce en los Juegos Panamericanos de 2015 en Toronto, Canadá, el próximo año llegará el turno de Lima y al salteño le gustaría estar presente.

“Obviamente siempre que esté ranqueado bien, me llamen y pueda participar, siempre voy a decir que sí, para estar presente”, contó.

Respecto a este primer Abierto General Martín Miguel de Güemes, Copa OSDE, Cocha invitó a quienes quieran observar un torneo de gran calidad y dio los motivos: “Hay muy buenos jugadores, para los chicos es clave que vengan a disfrutar, que vean lo que es el deporte y pasar un buen fin de semana en familia”.

“Tommy” hace ya varios años que no reside en la Argentina y cada vez que viene a su provincia natal tiene ganas de quedarse o regresar lo antes posible.

“Voy a volver en enero a pasar las vacaciones después de 10 años, así que estoy muy contento de volver pronto”, cerró.

Con golfistas destacados de todo el país, como Andrés “Pigu” Romero, Vicente “Chino” Fernández, Jorge Monroy, Walter Miranda, César Monasterio, Ricardo González y Ernesto Vargas, entre otros, el Abierto abre su telón en la jornada de hoy, donde se desarrollará la primera ronda. Mañana, en tanto, será la segunda y corte clasificatorio (con los 30 primeros puestos y empates); el sábado se hará la tercera ronda (con aficionados clasificados y profesionales) y finalmente el domingo se disputará la ronda final.

González arrancó derecho

El equipo del profesional Ricardo González junto a los aficionados Juan José Zamora, Marcos Patrón Uriburu, Ignacio García del Río y Gonzalo Galván (invitados de OSDE), finalizaron con un score de 55 golpes (-16) y se impusieron por desempate al equipo de Bernardo Bide (PRO), Sergio Vittar, Víctor Arroyo, Xavier Feltrín, Carlos Tognini, en el Pro-Am llevado a cabo ayer en las instalaciones del Salta Polo Club, ubicado en avenida Bolivia al 2800.