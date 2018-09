Se agranda la crisis en Juventud con el despido de jugadores

Es realmente catastrófico el momento que vive Juventud Antoniana, que empeoró con el despido de jugadores como Eduardo Buruchaga y Cristian García, quienes estaban en consideración del DT Gustavo Módica para enfrentar mañana a Chaco For Ever y quienes intimaron al club para que cumpla con el pago de los haberes correspondientes a agosto en su totalidad.

La decisión de echarlos la tomó la comisión directiva en la mañana de ayer, luego de analizar el planteo salarial de parte de los dos jugadores. La misma medida se hizo extensiva para el volante Dalmiro Dettler.

En consecuencia, Buruchaga, García y Dettler no seguirán en el club santo. Los tres, además, pertenecen al grupo empresarial que maneja el polémico exjugador Luis Andreuchi.

“Si los jugadores no se sienten cómodos en el club no podemos exigir que se queden. No se discute la legitimidad de sus reclamos. Ya le pagamos una parte y no correspondía que se llegue al extremo de enviar intimaciones”, se escuchó decir desde el lado de la dirigencia antoniana.

Una vez que los directivos de Juventud resolvieron despedir a los tres futbolistas El Tribuno mantuvo un breve contacto con Cristian García, uno de los afectados. “Lo estuve escuchando a Muratore (Pepe). No nos van a pagar y no quiere que estemos más en el club. Ahora tenemos a favor que vamos a cobrar todo el contrato”, expresó el delantero.

El jugador, autor del único gol que Juventud marcó en el torneo, agregó luego: “Me da lástima lo de Muratore, porque no entiende absolutamente nada, ni cómo se maneja Agremiados con los jugadores. No tiene la más mínima idea, le vamos a cobrar hasta los aguinaldos. No tiene ni idea de los contratos ni idea de nada”.

García justificó su reclamo expresando: “Esta es una cuestión lógica. Uno inhibe porque necesita el dinero. Cobrar todo, yo no vengo acá para que me hagan los mismo que le hacen a un montón de jugadores que están del torneo pasado. Vine acá a jugar al fútbol y a ganar plata. Me pagan y hago lo que tengo que hacer”.

El atacante no quiso dar a conocer el monto que acordó con Juventud por el pago mensual de sus haberes. “No tiene sentido eso. Arreglé por un número, no me lo están pagando y punto”, comentó.

Cuando se le preguntó qué hará de ahora en mas, solo respondió: “Me voy a mi casa”.

García fue también uno de los que hizo públicas las deficiencias estructurales del club, al comentar que para ingresar a los vestuarios los futbolistas debían alumbrarse con sus celulares ante la falta de luz. También denunció la falta de agua. Situaciones que incomodan a los demás integrantes del plantel antoniano y que de algún modo dejan entrever un panorama sombrío, cuando el torneo Federal A recién dio sus primeros pasos.

Además, hay otros jugadores que trajo Andreuchi y que todavía siguen en el plantel, como Pablo Russo y Jesús Guaymás, quienes por el momento siguen en el club.

Es realmente muy triste lo que está pasando en la Lerma, con una dirigencia endeble, difusa y que solo cuenta con las idas y vueltas de Pepe Muratore, quien aparece para solucionar problemas o tomar decisiones y luego desaparece otra vez.

Alurralde, desmentido

Carlos Alurralde, el presidente provisorio de Juventud, habló en programas radiales e intentó desmentir lo que había dicho en la edición de ayer de El Tribuno. “Yo no dije que en Juventud no hay una moneda”, expresó. Luego comentó: “Fue como una especie de metáfora”. Lo cierto es que Alurralde sí lo dijo y una prueba de ello es el audio que compartimos a continuación: