"Tengo confianza en que todo se puede lograr con estudio y mucha dedicación"

Laura Gonzáles sigue disfrutando el haber sido electa reina de los estudiantes por el departamento San Martín, y miss elegancia en la elección provincial. La joven wichi, quien junto a su madre y sus tres hermanos residen en la comunidad originaria El Quebrachal de la localidad de General Ballivián, relató de qué manera cambió su vida desde hace dos semanas cuando en Mosconi, el jurado la eligió reina de San Martín, superando los estereotipos, los cánones de belleza impuestos desde hace años, pero sobre todo, dando un importante paso en materia de inclusión, de reconocimiento de las comunidades ancestrales que habitan la provincia de Salta. Laura, una jovencita autodidacta que en sus horas libres estudia inglés, coreano y japonés, es escolta de la bandera en la tecnicatura de nivel secundario que cursa en Ballivián. Habló de su presente y de sus proyectos a futuro.

- ¿Luego de la elección provincial, volviste a tu tranquilidad o siguen las repercusiones?

- Todavía siguen pero estoy muy contenta por que conocí a mucha gente, pero sobre todo por mí misma porque fui capaz de enfrentarme a este desafío. Pero también por lo que les produje a otros chicos. Cuando estaba en la ciudad de Salta muchos chicos de mi edad se acercaron a mí y me contaron que estaban viviendo una situación particular pero que mi actitud y mi historia de vida les hicieron ver que todo se puede lograr, que quieren seguir estudiando y esforzándose para salir adelante. Eso fue lo que más me gustó de haber salido reina departamental y luego miss elegancia, lo positivo que produje en algunos jóvenes.

- Si eso sucedió con chicos que recién te conocían me imagino lo que sucede con la gente de tu comunidad...

- No, la gente de mi comunidad nunca me aceptó como tampoco a mi madre ni a mis hermanos. Nosotros somos hijos de un criollo y eso fue motivo para que los wichis no nos acepten. Desde que tengo uso de razón me lo dicen a mí y se lo dicen a mi familia en la cara, de que no somos aceptados por ellos y por eso no nos tratan bien. Pero es la actitud que tienen y no puedo hacer nada para que cambien su manera de ver las cosas. En todo caso, lo que hacemos es respetar ese prejuicio que los wichis tienen con nosotros. Por supuesto que yo no pienso de esa manera y ahora es un poco gracioso porque yo logré que los criollos me acepten, me respeten. Pero eso todavía no lo logro entre mis propios hermanos wichis. Pero no importa, lo más importante es que mi madre y mis hermanos me quieran y me acepten y que seamos una familia unida.

- ¿Tu madre te acompañó a la elección provincial?

- No, ella no pudo ir (la mamá de Laura es auxiliar biligüe), tampoco mi hermano varón pero estuve con mis dos hermanas mujeres. Ellas estaban felices de verme porque yo también estaba contenta. Un poco sorprendida porque mucha gente quería conocerme, hablar conmigo pero contenta al fin. Otro sueño que no pude cumplir fue lucir alguna prenda de tejido de chaguar porque estábamos con los horarios ajustados y no me dieron tiempo a cambiarme. Yo tenía preparada una remerita con una pollera de chaguar pero quedará para otra ocasión. Las chicas que se ofrecieron para peinarme y maquillarme fueron muy amorosas conmigo y muy respetuosas. Ellas entendieron que no me gusta mucho el maquillaje, que prefiero estar lo más natural posible.

- ¿Y ahora cómo sigue tu vida?

- Ahora estoy bastante ocupada porque estoy estudiando mucho para participar de unas jornadas agrícolas en la localidad de San Carlos. Otros compañeros de la escuela técnica donde curso el sexto año vamos a participar de esa actividad que dura varios días y dónde tenemos que exponer sobre temas relacionados con el campo. Tiene que ver con los saberes del campo porque de la institución donde estudio egresamos con el título de técnicos agropecuarios. Por eso tenemos que saber sobre maquinarias, cultivos, plagas, fertilizantes, todo lo que esté relacionado con la actividad en el campo. Tengo que ir bien preparada, no puedo hacer quedar mal a mi escuela.

- ¿Siguen en pie los sueños de estudiar Medicina?

- Por supuesto, eso no lo voy a cambiar nunca. Estoy buscando información porque las universidades donde puedo ir están en Tucumán, Córdoba y la Rioja y a mí me gustaría mucho esta última provincia. Tengo que rendir un examen de ingreso que es muy exigente para el que muchos chicos se preparan con profesor particular porque de la gran cantidad que se presentan solo quedan muy pocos que aprueban ese ingreso. Ya busqué el temario para comenzar a estudiar yo solita con libros que mi mamá me compró; mi abuela me regaló un libro de física y química y todo el material que consiga me vendrá muy bien. Tengo que estudiar mucho de biología, física, química y de otras materias pero tengo confianza en que lo voy a lograr. Yo siempre soy de tener confianza en que se puede pero a eso hay que acompañarlo con mucho estudio, mucha lectura y muchas horas de dedicación.

- El intendente Gerardo Córdoba se comprometió a que el municipio te pagará una beca para que estudies...

- Sí, eso me dijo don Gerardo pero después de la elección provincial yo estuve muy ocupada estudiando porque el domingo voy a participar de las jornadas en San Carlos, así que seguramente una reunión con él quedará para la semana siguiente para hablar con el intendente. Pero si uno quiere logros se tiene que esforzar, eso siempre me enseñó mi madre y yo siempre lo puse en práctica. Así que ahora lo urgente es estudiar y lo disfruto mucho.