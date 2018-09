El nuevo acuerdo con el Fondo, según la óptica de economistas salteños

El nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional pone a la Argentina en una situación de mayor respaldo frente a los vencimientos de deuda que afrontará en el corto y mediano plazo pero, a la vez, implica un fuerte enfriamiento de la economía para cumplir con los objetivos convenidos con el organismo de financiamiento internacional.

En diálogo con El Tribuno, destacados economistas salteños analizaron el panorama que enfrenta ahora el país.

El doctor en Ciencias Económicas y Profesor de Finanzas de la Universidad Nacional de Córdoba, Lucas Dapena, remarcó que, en el contexto actual, "el acuerdo es una buena noticia", y que "es fundamental aprobar para el 2019 un Presupuesto equilibrado con el objetivo de que haya déficit cero".

"Esto no significa que Argentina se va a endeudar más, sino que a medida que van entrando los vencimientos del año viene va a poder utilizar plata del Fondo para pagarlos", explicó, y consideró que "la otra parte positiva son los 7 mil millones extras, cuya ampliación va en línea con la plata que nos faltaba para cubrir todo el año que viene".

Dapena resaltó que "nos dan más plata porque hay buenas relaciones con los países miembro, que son los que tienen el poder de decisión, y con (Christine) Lagarde".

"Hoy el Fondo envió un mensaje al mundo: que Argentina cuenta con su apoyo. Y con esto Argentina se garantiza que no haya ningún tipo de quiebre, corrida, ni ninguna situación que se asemeje a lo del 2001", consideró.

Además, remarcó que "la otra noticia importante es que se va a intentar que haya menos dinero dando vueltas, por lo que las tasas de interés van a seguir altas por ahora, lo cual es una mala noticia para la reactivación de la economía".

El contador y máster en Economía Roberto Dib Ashur destacó que hay dos puntos a analizar. "La primera parte tiene que ver con el tipo de cambio, porque hoy la Argentina, con un alto costo social y político, recuperó un tipo de cambio real multilateral", indicó, y señaló que "el país ha tenido el déficit comercial más alto de la historia y, a su vez, la fuga de capitales más alta en relación a los meses que vamos este año, y eso no debe suceder, y para evitarlo se necesita un tipo de cambio alto".

"Por otra parte, -apuntó- lo que plantea ahora el Fondo es una herramienta que implica ir devaluando a medida que suba la inflación, básicamente entre dos bandas, una superior y una inferior, en donde se interviene cuando se atraviesa alguna de estas bandas".

Dib Ashur dijo que "también piden un déficit fiscal primario cero y una inflación todavía alta, pero más baja que la que tenemos ahora", y que "este acuerdo nos lleva a esperar hasta el año que viene una economía muy fría, con tasas de interés enormes, imposibles para que la economía se reactive, controlar las Lebac, la inflación y el tipo de cambio".

Marcelo Ferreyra, MG Finanzas - C.P.N. y director general de Administración de la Universidad Católica de Salta, expuso que "la gran pregunta que hay que hacerse" es si este nuevo acuerdo "será suficiente", y consideró que todavía "el escenario está muy complejo para saberlo".

Consideró que "lo más sobresaliente es que habrá mayores desembolsos dado el "error' de cálculo inicial, y a su vez estarán disponibles de manera más anticipada". Destacó en este punto que "algo importante es que los fondos no serán tratados como precautorios, sino que estarán disponibles para su uso en apoyo presupuesta rio".

"Otro punto positivo desde lo social es que se acordó que la asistencia social deberá mantenerse por encima del 1,2% del PBI, con algún aumento acotado de ser necesario", explicó.

Sin embargo, insistió en que "no hay un camino bien definido de cómo se cumplirán las metas" y que "es una lástima que gente tan capacitada esté demostrando tanta falta de planificación, con errores hasta infantiles de implementación".

"Se sigue sin atacar los problemas indignantes para la sociedad, siguen los privilegios y el verdadero ajuste lo han volcado sobre el sector privado", evaluó.

Advirtió que "el nuevo acuerdo no modificará los pésimos datos que empezarán a llover desde la economía real", y que "se vienen meses muy complejos: si no se consigue bajar la inflación, el acuerdo durará muy poco".

Para cerrar, puso la esperanza en el campo: "La próxima campaña será crucial, siempre que acompañe el clima y los precios también ayuden".

Finalmente, el economista Eduardo Antonelli consideró que el acuerdo "amplía las flexibilidades dentro de lo que era el diseño del Fondo, pero también hay una mayor presión en cuanto al papel que puede cumplir el Banco Central, el cual, considero, debería tener una amplia independencia, lo que no significa que el diseño de la política monetaria sea algo completamente aislado de lo que es una política económica en general. No obstante, esto significa un progreso en la medida en que queda más despejado el esquema de financiamiento no solo para este año sino para el año que viene", cerró.