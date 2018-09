Bastó que el presidente Mauricio Macri dijera: "Esta es la última vez", para que inmediatamente se dispararan todas las previsiones de una sociedad acostumbrada por décadas a que lo "transitorio", la "única vez", el "caso extraordinario", etc., se transforme en lo permanente. El problema es que en el caso de las retenciones, y del campo en particular (ya que ahora se ampliaron a "todo" lo exportable de los distintos sectores), los productores son profundamente escépticos. Obvio que no es culpa solo de Macri, sino también de la gran mayoría de sus antecesores que sin hesitar borraban con el codo todo lo que habían escrito con la mano, y las retenciones fueron uno de los ejemplos más palmarios.

La historia

Durante el radicalismo de Raúl Alfonsín se apeló a los impuestos a la exportación hasta que el ingobernable desequilibrio económico lo forzó a un nuevo aumento desmedido del impuesto, a principios de agosto del 88, momento a partir del cual el desbarranque económico del país fue continuo hasta forzar el abandono adelantado de la presidencia de la República, en julio de 1989.

La Administración Menem las mantuvo hasta el acceso de Domingo Cavallo a Economía, que las "borró" de un plumazo, a cero (0%) en todos los productos y rubros, en marzo de 1992, situación que luego se mantuvo por casi 12 años, lo que llevó a creer que ya se trataba de un estado permanente, estructural. El tándem Eduardo Duhalde - Jorge Remes Lenicov las volvió a reimplantar al principio de 2002, "como una herramienta transitoria, ante la crisis social".

Sin embargo, a medida que transcurrieron los años, y los gobiernos, tal monto siempre fue en ascenso hasta superar los US$ 8.000 millones anuales (solo de retenciones al campo).

Las necesidades también crecientes de la administración Kirchner, a pesar de los extraordinarios precios agrícolas de 2006-2008, llevaron a un nuevo intento con la luego famosa resolución 125. Esto significó el principio del fin de era K.

El Fondo Federal Solidario (con el 30% de la recaudación de la soja) fue pensado para que las provincias lo recibieran automáticamente, pero se fue usando para disciplinar a los intendentes.

Desde su reimplantación en 2002 hasta el fin del mandato de Cristina Elizabeth Fernández, los impuestos a la exportación del campo habían aportado más de US$ 70.000 millones que, en general, se le habían sacado a la producción de todo el país y, por ende, a los impuestos por movimientos económicos de las provincias.

Razones de un "revival"

Simplemente a recordar que las historias se están repitiendo. No hay nada novedoso en lo que ocurre hoy. Cada vez que los números de la economía se recalientan, la solución facilista pasa, entre otras cosas, por echar mano a las retenciones (nunca tan generalizadas como esta vez), a pesar del efecto dramáticamente negativo que tienen. Sin embargo, la "urgencia" siempre es suficiente justificación para el manotazo.

Para los productores el porvenir está claro: "Las retenciones vinieron para quedarse" y, por otro lado, se sospecha que es muy probable que los $4 por dólar (10%) puedan ascender a $ 6, y hasta $ 8, cuando las cuentas vuelvan a no cerrar.

La pregunta inmediata que surge es: ¿Por qué los funcionarios actuales creen que haciendo lo mismo que en el pasado van a obtener resultados distintos esta vez?

