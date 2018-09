Más de 60 detenidos, hacinados en la UOP 42

Las celdas del edificio tienen capacidad para no más de unos 30 detenidos.

Unos 62 presos se encuentran alojados en la comisaría 42, ubicada en el centro de la ciudad, lo que generó no solamente la preocupación de los familiares por la situación de hacinamiento en la que se encuentran sino también del propio personal policial que no puede atender semejante número de detenidos en una comisaría que no está preparada para albergar una población carcelaria.

Las pésimas condiciones, el holor pestilente de los sanitarios cuyas instalaciones se encuentran colapsadas sumadas al calor reinante, durante el fin de semana provocó que los ánimos entre los detenidos se caldearan de tal manera que intentaron amotinarse y atacaron a dos policías, quienes se salvaron de ser tomados de rehenes.

Desde la Unidad Regional 4 se informó que alrededor de las 21 horas, un grupo de hombres que se encuentra detenido agredió a dos efectivos que se encontraban a cargo de la custodia de todos ellos. Los policías estaban por repartir la comida entre los detenidos, momento en que uno de los uniformados fue retenido por un grupo, mientras otros intentaban fugarse.

El agente alcanzó a gritar y pedirle ayuda a los compañeros que se encontraban en las oficinas de la dependencia quienes rápidamente pusieron en práctica un protocolo para este tipo de incidentes. El efectivo policial logró liberarse de los dos sujetos no sin antes recibir una gran cantidad de golpes, mientras otro reducido número de agente sofocaba el intento de motín a pesar de que varios de los detenidos ya se encontraban fuera de las celdas.

Otro de los agentes alcanzó a cerrar las puertas de la dependencia. "Gracias a Dios se movieron rápido porque si se fugaban todos iba a ser un desastre" confió un oficial de la Policía de la provincia que pidió reserva en su identidad. Dos de los efectivos debieron ser hospitalizados a consecuencia de los golpes que sufrieron y en la causa tomó intervención la fiscalía N§ 2 imputando a los más revoltosos los delitos de lesiones graves y tentativa de evasión.

Si bien algunos de los detenidos fueron redistribuidos en otras dependencias policiales, todas se encuentran en la misma situación de sobre población con el agravante que los edificios no están acondicionados para albergar a detenidos por largo tiempo.