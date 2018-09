Por los recortes de Nación, Salta recibirá $4.240 millones menos

En el marco de una nueva sesión de Diputados, que fue postergada para ayer por el paro general convocado por las centrales sindicales, el jefe de Gabinete, Fernando Yarade, y el ministro de Economía, Emiliano Estrada, presentaron un informe sobre el estado económico de la provincia. Los puntos centrales que resaltaron ambos ministros fueron que la provincia va a finalizar con equilibrio fiscal este año y los recortes que va a realizar el Gobierno nacional por su acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que van a impactar directamente en Salta.

Según estimaciones del Gobierno provincial, en 2019 se recibirán $4.240 millones menos, producto del acuerdo con el FMI que propone medidas de recortes.

"El acuerdo con el Fondo implicaba ir hacia un equilibrio fiscal primario, que se discutió en el marco de la negociación con las provincias sobre qué puntos tenía que tocar el recorte y sobre qué puntos en las provincias no íbamos a estar dispuestos, como podía ser el fondo de incentivo docente o los planes de vivienda, que eran los que mayor impacto social tenían", comentó Emiliano Estrada frente a los diputados provinciales.

En este marco, la cartera de Economía analizó el presupuesto que presentó el Gobierno nacional, que se hizo en base a las retenciones a un nivel del 23%, como estaba pactado para este año, y con un tipo de cambio que no es el actual. Con esas variables, a Salta le correspondía perder 900 millones de pesos, aclaró Estrada.

"Ahora, cuando me pongo a hacer la valuación, el tipo de cambio está en $40, no en $20, y las retenciones efectivas están en 28% y no en 23%. Además, este año tuviste una sequía muy fuerte y el año que viene tenés cosecha récord, por lo cual lo que pierde Salta no son 900 millones de pesos, son más de 2.000 millones de pesos, siendo conservador. ¿Y cuándo los pierde? El año que viene. Eso hubiese entrado a Salta si hubiésemos podido tener el Fondo de la Soja", remarcó el Ministro de Economía.

Con respecto a la Tarifa Social Eléctrica, este año ese subsidio ronda en los 230 millones de pesos, pero desde el Gobierno ya están vislumbrando que -con aumentos del combustible que se van a trasladar en incrementos a la energía y el desfasaje con el dólar- la tarifa social para el año que viene será de $320 millones.

"Lo mismo sucede con el transporte automotor que tiene dos componentes: la paritaria de los choferes y el subsidio al gasoil. El gasoil está dolarizado también y la devaluación llevó el tipo de cambio y eso lleva un aumento sideral del precio del combustible, que a nuestra proyección tienen todavía varios incrementos por delante por lo cual este año, que era 1.200 millones de pesos de una manera muy conservadora, el año que viene son 1.836 millones de pesos. Esto da un total de 4.240 millones de pesos", remarcó Emiliano Estrada.

Pero esta situación complica a la Provincia, ya que no son solo ingresos que dejan de recibir el año que viene, como el Fondo Solidario, sino que son gastos que van a tener que asumir, como en el caso de los subsidios a la energía y el transporte.

"Una cosa es dejar de asumir ingresos y otra es tener que afrontar gastos. En el caso de los fondos de la soja, son más maleables porque modificás o ralentizás la curva de inversión o de obras y podés morigerar el impacto. En el caso de la tarifa social y transporte no podés morigerarlo, entonces el impacto fiscal es distinto y eso vamos a ver de qué manera se resuelve en el presupuesto 2019 para poder terminar con equilibrio fiscal el año que viene", resaltó el ministro de Economía.

“No se puede vivir con recursos externos”

El mensaje de Fernando Yarade ante los diputados provinciales fue claro. “Venimos acá a consolidar el equilibrio fiscal, porque en definitiva lo que debemos hacer para el próximo tiempo es pensar en perspectiva de cómo debe consolidarse ese equilibrio, porque a la vista está que no se puede vivir con recursos externos”, expresó Yarade.

El jefe de Gabinete señaló que no solo se debe recuperar a nivel país la solvencia, sino también en las provincias. El año pasado, salvo cuatro provincias, todas tuvieron déficit fiscal.

“Hubo un cambio de contexto muy grande como el que tuvo el país por la variación del tipo cambio, la política monetaria y la política cambiaria, que naturalmente han impactado en el presupuesto de la provincia”, afirmó Yarade.

Explicó que en la presentación que se hizo en el recinto se mostró cómo impactaron esas medidas. “También estamos agregando algo que no estaba previsto este año, que era la modificación presupuestaria por parte de la nacional y es el tema de la tarifa social, el tema del transporte, el tema del fondo de la soja, el impacto que va a tener en nuestro presupuesto”, afirmó. Y agregó: “Una provincia que recuperó el equilibrio, creo que a nivel país, lo que necesitamos es eso, tener un equilibrio en el déficit primario. En la provincia tenemos un equilibrio en lo fiscal y es lo que debemos sostener”.