Romerí: "Seguimos cambiando la ciudad y la calidad de vida de los vecinos"

l jefe comunal dijo que frente a la crisis económica hay que proyectar y gestionar para obtener nuevos programas y recursos. Dijo que las obras continúan, con una fuerte apuesta al turismo. Remarcó que el 96% de los vecinos de esa localidad ya cuentan con agua y cloacas y que seguirá fortaleciendo a los emprendedores para que los vecinos creen sus propias fuentes de trabajo. Destacó que luego de décadas Metán volvió a tener un cine y que se desarrollan trabajos que cambiarán el centro de la ciudad con un proyecto ferrourbanístico.

A pesar de la difícil situación económica en Metán se siguen haciendo obras. ¿Cómo las están desarrollando y cuáles son las prioridades?

En Metán la prioridad siempre fue la gente. En este sentido hemos logrado una ciudad que nunca ha dejado de tener un crecimiento sostenido. Hemos avanzado en servicios básicos como agua y cloacas, superando el 96% de toda la ciudad. Además garantizamos la transitabilidad con pavimentaciones, cordones cuneta, y puentes, en diversos sectores.

Permanentemente los vecinos pretenden acciones más genuinas, más reales, que escapen a las decisiones y transgresiones políticas.

Los centros vecinales e instituciones intermedias fueron, son y serán parte de la política de este Gobierno. Han sido material de consulta por excelencia. A través de ellos hemos logrado consolidar labores referentes a los barrios, a través de mano de obra en conjunto. Por ejemplo, con vecinos que estaban desocupados hicimos recuperación de espacios verdes, cordones cuneta, caminerías, podas, etc.

Creo que es indispensable la interacción, cada vez más directa entre el intendente y las instituciones intermedias. Creo que lo fundamental de una gestión radica en reconocer aquellas cosas que son útiles para el desarrollo. Muchas veces el reconocimiento de estas acciones no deriva del Estado municipal sino que son aportes de vecinos preocupados por su ciudad y allí es cuando una gran idea se transforma en un proyecto de crecimiento.

En los casi siete años que lleva de gestión frente al municipio. ¿Cómo ve a la ciudad en materia de infraestructura?

He podido ver y capitalizar muchos de aquellos anhelos que formaban parte de los metanenses. Muchos de estos sueños tenían que ver con ampliar ejidos urbanos para ser reconocidos como vecinos. Otro de ellos, pensar que un municipio podía hacerse cargo, como material predispuesto para cuestiones productivas. También el reconocimiento hacia una ciudad que nunca debió estar afuera de la mesa chica del turismo provincial.

Esto nos llevó a transformar la ciudad estructural y turísticamente. Hemos tomado decisiones en momentos difíciles y en algunos aspectos no eran consensuada con los vecinos, como ocurrió, por ejemplo con la peatonal de la calle 25 de Mayo, una obra de indiscutible avance e integración social, que fue muy cuestionada en su momento y ahora conforma uno de los atractivos turísticos y comerciales de la ciudad.

La obra del refugio de El Crestón, en los cerros, que llevó a la ciudad de Metán, por primera vez en la historia, a tener un

desarrollo del turismo de aventura. Es la primera obra del sur de la provincia que está en los cerros y que cuenta con albergues para varones y mujeres, baños, asadores, un playón deportivo y la geografía que invita permanentemente al turismo recreativo y de aventura.

Con mucho temor hemos encarado a principios de 2013 una obra considerada en su momento transgresora, que significaba reemplazar las históricas tuscas del margen sur del río por una costanera consolidada, que garantizaba la seguridad hacia los barrios noreste de la zona y que a su vez influía directamente en el turismo, ganando un espacio social y recreativo. Esta obra fue posteriormente consolidada y hoy no tiene rechazo sino que el propio metanense está pensando en cómo mejorarla.

En la céntrica plaza San Martín hicimos recambio de luminarias por led, mejorando la seguridad y la circulación de los vecinos. En su momento priorizamos un escenario que hoy es el núcleo de los eventos sociales. En la actualidad hemos seguido agregando más alternativas de orden turístico, como las aguas danzantes, que semanas atrás hemos puesto en sistema de pruebas.

Algo para destacar es que hemos podido concluir la obra del cine, que era un anhelo de los vecinos que desde hace décadas no podían disfrutar de ese entretenimiento. Es un moderno edificio, con pantalla, sonido y un equipo de última generación.

Actualmente se están desarrollando obras en el balneario camping municipal. ¿Cuál es su visión sobre el futuro de ese lugar turístico?

Siempre he pensado en que mis vecinos sean turistas de su propia ciudad. Creo que el ser humano merece su lugar y que ese lugar le brinde lo mejor posible para la vida que transitamos juntos. Es allí que hemos eliminado el concepto original de turismo para transformar nuestra ciudad en una gran casa cómoda en donde cada uno la pueda vivir y disfrutar, día a día. El balneario juega un papel preponderante. Inicialmente pudimos agregarle toboganes, baños, caminería, una pileta para menores, asadores y un escenario tradicional para que no solamente se disfrute en el verano sino para que sea un atractivo permanente, para que se desarrollen eventos.

En la actualidad se han terminado cabañas para los metanenses y turistas, nuevos quinchos y caminerías. Se está construyendo una cancha de pádel y un kartódromo dentro del mismo predio, que a su vez servirá para el entrenamiento de ciclistas y peatones.

Como verá, el balneario es mucho más que piletas. En ese predio hemos logrado un complejo de poliactividades. Hemos conseguido que la gente lo sienta suyo, que cada vez lo use más. En definitiva, hemos recuperado ese lugar histórico, con miles de añoranzas de los metanenses.

¿Cómo están trabajando en materia cultural y deportiva?

Metán se ha visto integrada y representada en cada uno de los eventos provinciales y nacionales relacionados al deporte y la cultura en los últimos años. Obteniendo logros sumamente importante a través de actores deportivos locales. Existe un esfuerzo que no ha cesado desde el municipio, ya que tenemos 16 escuelas deportivas y 30 talleres culturales. Esto permite nuevas opciones de incentivación para adultos, jóvenes y niños. En materia de eventos, Metán se ha convertido en sede permanente de fechas regionales de karting, motocross, mountain bike, básquet, tenis de mesa ydanzas folclóricas, entre otras. Ahora, por ejemplo, estamos preparando el boxeo de los barrios y desarrollando el octubre cultural. Hemos consolidado el Festimiel, el 14 y 15 de diciembre se va a desarrollar la séptima edición, con figuras como Los Tekis y Los Nocheros, en un esfuerzo grande para esta doble jornada, donde previamente se aprovecha para difundir nuestra producción local, a través de ruedas de negocios y capacitaciones, invitando permanentemente a que Metán sea un destino en estos temas. Por eso, en ese sentido, seguimos apoyando a los emprendedores, entregando herramientas e insumos. En estos momentos difíciles hay que acompañarlos y fortalecerlos para que puedan crear sus propias fuentes laborales.

Por ahora, la ruta 9/34 seguirá pasando por el tramo urbano.

Usted defendió esto desde el inicio y hasta tuvo reuniones en el Congreso nacional, en Buenos Aires. ¿Cuál es su análisis sobre el tema?

Se han dado dos situaciones dignas de resaltar. Una de ellas la comunión entre vecinos, los autoconvocados, instituciones y el Gobierno municipal, y se definió defender lo que se consideraba, no solo en beneficio para nuestra ciudad, sino para el norte de la Argentina. Considero que la ruta es un embudo para el acceso a esta región. Por nuestra ciudad pasan alrededor de 8.000 autos por día. En segunda medida, fue consensuar con el Gobierno nacional, que lo más importante es la ruta de cuatro carriles entre Metán y Rosario de la Frontera, debido a los índices de mortalidad, a los cuales me da tristeza referirme. Esa es la prioridad número uno. De esta manera, se han dilatado las proyecciones de la circunvalación a la cual se refería Vialidad de la Nación y, en ese sentido, debo agradecer a los responsables del organismo en Salta, en la persona del ingeniero Francisco Bloser, por su predisposición al diálogo permanente.

Pero algunos dicen que en Metán están en contra del progreso por oponerse a un cambio de la traza y frenar inversiones. ¿Qué opina de eso?

Justamente el diálogo nos permitió exponer nuestras posturas, dejando de lado cualquier capricho e improvisaciones, creyendo y pretendiendo que lo más urgente y necesario era mejorar la actual ruta ya que formaba parte de nuestras prioridades. Pretendemos que las inversiones no se pierdan sino que se hagan en algo que de verdad les sirva y sea prioridad para los salteños y a los argentinos , como consolidar una ruta netamente productiva, turística y de servicios, como es la nacional 9/34. Siempre se pretendió que la nueva autopista se haga, pero que se realice con obras necesarias. Es mi rol como representante de esta ciudad, ignorar opiniones sin fundamentos que lamentablemente solo incitan al populismo, que a mi concepto es el daño más grande que la política puede hacerle a una comunidad.

Usted se fijó como meta brindar al 100% de los vecinos de su ciudad los servicios de agua y cloacas. ¿Cómo avanzaron en ese sentido?

A través del Fondo del Bicentenario, que fue de gran ayuda para nuestra ciudad, hemos logrado, junto con concejales y representantes políticos de diferentes fuerzas, coincidir en que la necesidad de los servicios de agua y cloacas eran una prioridad para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. En la actualidad hemos superado el 96%, logrando el objetivo deseado. Ha sido un gran esfuerzo y hubo que realizar algunas postergaciones relacionadas a obras de otro tipo, creyendo que este es el camino correcto, ya que la sanidad va a acompañada de estos servicios que los vecinos merecen tener.

¿Cómo lleva adelante la administración frente a la merma de recursos en general?

Una de las cuestiones más difíciles ha sido la proyección financiera de recursos volcadas a obras que generan expectativas en la ciudad. Como todos saben, hemos sufrido cambios, muchas veces inmediatos en el aspecto financiero y esto genera una improvisación al cambio de prioridades para re direccionar la economía municipal. Lo más importante que un municipio puede tener es previsión para poder proyectar. Es saber con qué se cuenta y con que no se cuenta. Situaciones que fueron afectadas en los últimos tiempos.

En la actualidad, el municipio se encuentra en caja, con los sueldos al día, con las obligaciones cambiarias formando parte de nuestra cadena financiera y con una postura de total austeridad en el gasto público. Esta situación nos obliga como funcionarios públicos, a todo el gabinete municipal, a ser más y mejores gestores, a intercomunicarnos más con los gobiernos provincial y nacional, para la obtención de nuevos programas y recursos.

Ya han iniciado el denominado proyecto ferro urbanístico, ¿qué expectativa tiene con esas obras?

Este proyecto es un gran anhelo de los vecinos que implica cambiar la fisonomía del centro de la ciudad, desplazando un muro hacia el sector oeste, generando así un parque lineal y un paseo de artesanos permanente. Se analiza desde ese lugar que Metán pueda incorporar un sistema de bicicletas rentadas, como sucede en otras ciudades, propiciando así el aspecto turístico, la salud y una forma sana de transportarse en la ciudad.