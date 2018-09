Se extravió su perra y ofrece su camioneta como recompensa

Un hombre de la ciudad de La Plata busca desesperadamente a su perra extraviada hace más de un mes y ofrece como recompensa su camioneta.

Juan Ciarmela (38) ya no sabe qué más hacer. El 16 de agosto pasado, cuando llegó a su casa, descubrió que su perra Lola no estaba. Sabiendo que es habitual que a veces salga por el barrio y vuelva, en principio no se preocupó, pero con el correr de los días comenzó a desesperarse y ahora ya hace más de un mes y medio que está buscándola.

El vehículo que ofrece como recompensa



Pensando qué podía ofrecer como recompensa para recuperar a su querida mascota, publicó en sus redes que estaba dispuesto a regalar su camioneta antigua, que podría incluso ser considerada de colección, a quien encontrara a su mascota.



La recompensa sería una Peugeot 404 modelo 73 de la que solo hay tres en La Plata y está en buen estado. ‘Si bien le falta algún repuesto, que estoy esperando conseguir, está muy bien cuidada‘, dijo Ciarmela, que solo quiere que vuelva su mascota. ‘Más me cuesta desprenderme de Lola‘.

Para quienes puedan aportar datos sobre su paradero, Juan describió detalladamente las características de Lola, que adoptó cuando era cachorra: ‘Es una perrita cruza, con rasgos de labrador, pelaje negro y pelitos blancos en el pecho y la pancita; tiene un colmillo de arriba partido; es muy buena, muy dócil y tiene aproximadamente cinco años‘.

‘Un día se apareció; le di de comer y se fue quedando‘, recordó Juan en diálogo con el diario El Día. ‘A mí me gustan mucho los perros y soy muy sentimental con ellos‘. Para movilizar la búsqueda, Ciarmela publicó una diversidad de fotos y videos que Lola tiene junto a Pisculichi, otra perra que también recogió de la calle.

Rápidamente su celular se llenó de mensajes de aliento y de vecinos que enviaban fotos de perros muy parecidos que habían visto por la zona. Sin embargo, todavía no tuvo suerte.

Fuente: Infobae