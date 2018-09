Socios del Club vieron Pie Pequeño, una fábula con valores

Pie Pequeño, el último avant premiere para socios de Club El Tribuno, fue una experiencia de auténtico gozo para la mitad más uno que constituyó la población infantil. A contrapelo de lo esperable, los niños, muchos de ellos menores de cinco años, se comportaron como auténticos cinéfilos y se dejaron capturar, el miércoles pasado a las 20, durante una hora y cuarenta minutos por la fábula de Warner Animation Group. Si bien el filme estrenó ayer en los cines Hoyts y Cinemark, y otras salas de la provincia, los socios pudieron verla por anticipado. Mónica Cuadro (46) fue con sus hijos Lourdes (8) y Thiago (9). “Uno disfruta mucho con las películas para chicos, se pone a la par de ellos, o incluso más porque antes no había 3D, y aunque disfrutábamos igual nos parece realmente algo mágico, tanto a niños como a adultos. Son cosas sanas, divertidas y que dejan enseñanzas”, destacó. Añadió que en su hogar los incitan a disfrutar del séptimo arte para que se eduquen como espectadores. Por ejemplo, en las últimas vacaciones de invierno vieron Mister Increíble 2 y Hotel Transilvania 3. Detrás de ellos, Belda Zenteno (68), docente jubilada, excolumnista radial y escritora de versos, dejó su autoimpuesta veda de ficción en la pantalla grande por darse el gusto de la compañía de su “nieta del corazón” Rosita Toledo (18). “No voy al cine hace mucho porque me dedico a escribir. La última que vi fue Corazón de León (filme argentino estrenado en 2013)”, le contó a El Tribuno. Habiendo visto solo los avances, estaba animada porque Pie Pequeño prometía un grato momento.

Un acontecimiento como el estreno previo de Pie Pequeño hizo renunciar a una clase de danza rítmica a las hermanas Valentina (7) y Helena (5).

Su mamá, Daniela Ceballos (40), contó que habían visto la publicidad por Instagram y no dudaron en anotarse.





Por vez primera

Mabel Arispe (43), del barrio San Cayetano, justamente usó por primera vez su tarjeta de Club El Tribuno para inscribirse en este preestreno. Con su hija, Rosario Valdez Arispe (5), de la mano dijo: “Es sin dudas una experiencia interesante y un ahorro no menor, porque los combos salen más que las entradas. Yo nunca la traje a mi hija acá, sino a otra sala porque es más sencillo salir si se aburre o se pone molesta. En cuanto a la invitación, creo que es un fantástico stand by de todas las preocupaciones por la situación que está atravesando el país”.

Cerca de ellas, Verónica Giménez (41), fue con sus hijas Verónica (12) y Luján (8) Delgado. “Vimos el tráiler y la película está buena, divertida”, dijo Victoria. Ambas estaban recién salidas del colegio, aún vistiendo el uniforme. “Nos vino ideal para cortar la semana con un descanso”, definió Verónica. Un grupo numeroso constituían Mónica Vecino (68), su nuera Noel Guzmán (39) y los hijos de esta: Felipe (5), Agustina (3) y Valentina (9 meses). Todos de la zona sur. “Valen se porta muy bien en el cine. Duerme la mitad de la película y si se pone molesta recibe la teta”, señaló, mientras su hija menor contemplaba con ojos de asombro a los yetis de la cartelería. Suegra y nuera admitieron que usan sus sendas tarjetas del club “hasta que les salen chispas”. Aprovechan los descuentos para cargar nafta y comer en los restaurantes adheridos.





Un rico filme

La película está protagonizada por Migo, un yeti a punto de heredar un cargo de gran importancia para la aldea donde vive, en un pico alto del Himalaya. Deberá despertar al caracol que pone a funcionar el sol, tarea que realiza su padre, Dorgle. Enamorado de Meechee, la hija del patriarca Stonekeeper, se distrae durante su primer ensayo para suceder a Dorgle y termina asistiendo a la caída de un avión que despide a una criatura mítica para los yetis: un pie pequeño (un hombre). Al alertar a su comunidad de su hallazgo y sin tener pruebas, es expulsado por el patriarca.

Pero este será el primer capítulo de su aventura en el descubrimiento de que nada es lo que parece. Con la ayuda de Gwangi, Kolka y la propia Meechee, Migo iniciará un viaje hacia “el abajo”, las zonas boscosas del Himalaya, cuya existencia contraviene la cosmogonía de los yetis.

Allí se topará accidentalmente con Percy, un inescrupuloso aventurero que usa los animales salvajes para crear falsos videos virales y que estaba esperando una oportunidad así de grande como un yeti para volver al estrellato.

Con pegadizas canciones, muchas escenas cómicas y sin golpes bajos, Pie Pequeño le aloja en el pecho al espectador una verdad que se puede pescar cada tanto entre la marea alucinada de Facebook. “No te enojes. A veces el otro no te entiende. Lo explicaste mil veces, pero no lo ve. No es tonto. No es malo. No es indiferente. Es otro”. Y esto deberán aprender tanto yetis como humanos. Por ello, y por lo hondo que llega el mensaje de integración y de búsqueda de la verdad, este filme terminó como un auténtico avant premiere de festival de cine: con el público aplaudiendo de pie.