River, entonado, visita a un necesitado Lanús

River Plate, que jugará con un equipo alternativo debido a que el martes próximo afrontará el desquite de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América ante Independiente, visitará esta noche, a partir de las 21.15, al anteúltimo, Lanús, en un partido por la séptima fecha de la Superliga Argentina de Fútbol. El encuentro se llevará a cabo en el estadio Néstor Díaz Pérez, tendrá como árbitro principal a Diego Abal y será televisado por TNT Sports.

El equipo que dirige Marcelo Gallardo (10 puntos, seis menos que el líder, Racing Club) atraviesa un gran momento futbolístico y viene de ganarle el superclásico a Boca Juniors por 2 a 0 en la mismísima Bombonera, mientras que su rival (2 unidades) no mejoró el rendimiento pese al cambio de técnico, Luis Zubeldía por Ezequiel Carboni, al punto que todavía no ganó en lo que va del torneo.

Además, el conjunto bonaerense, con cuatro derrotas consecutivas, necesita empezar a sumar la mayor cantidad de puntos posibles para no seguir descendiendo en la tabla de los promedios.

Por eso, Zubeldía realizaría tres cambios en el equipo que en la fecha pasada perdió por 2 a 0 con Newell’s, en Rosario. Ingresarían Rolando García Guerreño, Leonel Di Plácido y Pedro De la Vega en lugar del suspendido Marcelo Herrera, Jorge Pereyra Díaz y Marcelino Moreno.

En cambio, el Muñeco Gallardo decidió poner en cancha a jugadores que habitualmente son suplentes, ya que reservó a casi todos los titulares para la revancha ante Independiente por los cuartos de final de la Libertadores, el martes próximo en el estadio Monumental de Núñez.

El futbolista uruguayo Camilo Mayada finalmente será de la partida tras haberse recuperado de una molestia en la rodilla derecha, la misma en la que había sufrido un esguince semanas atrás, padecida en el ensayo del martes pasado.

De todos modos, algunos futbolistas que estuvieron presentes en el superclásico como el arquero y figura Franco Armani, el mediocampista Exequiel Palacios y los delanteros Lucas Pratto y Rafael Borré figuran en la nómina de convocados para el enfrentamiento ante el granate.

Por otra parte, ayer fue noticia el interés de equipos de Europa por la última joya surgida de River. Se trata del volante tucumano Ezequiel Palacios.

Milan e Inter estarían tras los pasos del jugador tucumano, cuya cláusula de rescisión es de 15 millones de euros y River posee el 75 por ciento de su pase.

Ante esta situación, su representante -Renato Corsi- manifestó cuál es la realidad objetiva en concreto. “Hasta ahora ningún club me llamó. Ni a mí ni a mi socio”, dijo.

Lanús: Matías Ibáñez, Di Plácido, García Guerreño, Marco Torsiglieri, Nicolás Pasquini; José Luis Gómez, Leandro Maciel, Tomás Belmonte, De la Vega; Sebastián Ribas y Lautaro Acosta. Entrenador: Luis Zubeldía.

River Plate: Germán Lux o Armani; Jorge Moreira, Luciano Lollo, Lucas Martínez Quarta, Camilo Mayada; Palacios, Franco Zucilini, Enzo Pérez, Nicolás De La Cruz; Rodrigo Mora e Ignacio Scocco. Entrenador: Marcelo Gallardo.