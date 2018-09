Encuentro clave entre Urtubey, Massa, Schiaretti y Pichetto pensando en el 2019

Algo que venía siendo esquivo por problemas de agendas, se pudo concretar finalmente durante la tarde de ayer en unas oficinas céntricas de Buenos Aires. El gobernador Juan Manuel Urtubey, Sergio Massa, Juan Schiareti y Miguel Pichetto se reunieron y se dejaron retratar juntos para dar un claro mensaje: todos ellos van a formar parte del mismo espacio político para 2019.

La idea de los cuatro es ser una alternativa para las próximas elecciones, más que nada para el peronismo que viene contrariado por las causas que recayeron sobre Cristina Fernández de Kirchner.

Encuentro clave entre Urtubey, Massa, Schiaretti y Pichetto pensando en el 2019https://t.co/vD0Vfgc7tt pic.twitter.com/UTrpMcsAmj — El Tribuno (@eltribuno) 28 de septiembre de 2018

"Representamos hoy al peronismo democrático, republicano y federal. Ese que siempre escuchó al pueblo, que aprendió de sus errores y supo renovarse y cambiar. Creemos que hay que construir un movimiento amplio y plural, que sea sensible y comprenda estas preocupaciones. Argentina necesita un proyecto político que supere el pasado y sea capaz de devolverle las ilusiones a los argentinos", indicaron en un comunicado.

"Nos dicen que "no hay alternativa". No es cierto, sí la hay. Nos encontramos para pensar, compartir y trabajar soluciones para la gente, no para los dirigentes. No hay más tiempo para discursos vacíos. La gente quiere saber cómo vamos a transformar y cambiar su vida, la de todos los días", expresaron en conjunto.

"Vamos a abrir las puertas, la cabeza y el corazón a todos aquellos que se sientan identificados con esta propuesta. Fuerzas nacionales, provinciales y de diferentes orígenes políticos", indicaron los cuatro dirigentes, al tiempo que remarcaron que es el momento "de construir esta alternativa".

"Cuando llegue el momento de definir los candidatos que nos van a representar éstos van a ser elegidos por la voluntad de la gente, y no por el dedo de nadie. Este es nuestro compromiso", sostuvieron. Y agregaron: "Hoy es el primer paso, el primero de muchos. Convocamos a todos a un proceso abierto, inclusivo y de amplias mayorías".