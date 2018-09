Ledesma confirmó el equipo sin Fortuny entre los convocados

El entrenador argentino Mario Ledesma y su par neocelandés, Steve Hansen, dieron a conocer las cartas con las que mañana jugarán la quinta fecha del Rugby Championship en cancha de Vélez. En Los Pumas volvió a quedar relegado el hooker salteño Diego Fortuny; Agustín Creevy, capitán, es inamovible entre los titulares y su variante en el banco de suplentes será Julián Montoya.

Fortuny celebró ayer su cumpleaños número 27 en la concentración argentina. Hubo una pequeña celebración que hubiera sido completa con la convocatoria para estar entre los suplentes frente los poderosos All Blacks. Sin embargo, el jugador de Universitario RC sigue sumando experiencia en el máximo representativo de la Unión Argentina de Rugby, trabajando siempre para ganarse un lugar, más teniendo en cuenta la proximidad del partidos que Los Pumas jugarán en Salta frente a Australia el 6 de octubre.

Entre las principales variantes para el juego de mañana se destaca el regreso del pilar Ramiro Herrera, uno de los jugadores que pidió Ledesma y que el último año no pudo jugar por no estar bajo el sistema de contratos con la UAR.

Además del ingreso de Herrera, Bautista Ezcurra jugará como centro, mientras que Matías Moroni será uno de los wines, en tanto que estará ausente, por lesión, Ramiro Moyano.

Por su parte, Nueva Zelanda tiene la consigna de ganar para ser campeón por sexta vez en siete ediciones del Rugby Championship. Los All Blacks lideran las posiciones con 16 puntos, le siguen los Springboks con 10, tercero se ubica Argentina con 8 y cierra Australia con 5.

Con relación a su último encuentro -derrota ante Sudáfrica-, el entrenador realizó seis modificaciones en el equipo titular. El capitán será Sam Whitelock, ante la ausencia por lesión de Kieran Read. También se destaca el regreso del wing Sony Bill Williams, ya recuperado de una lesión que sufrió en una de sus rodillas a principios de junio.

El quince inicial que confirmó la Unión Argentina de Rugby (UAR) mediante las redes sociales tendrá a: 1. Nahuel Tetaz Chaparro, 2. Agustín Creevy, 3. Ramiro Herrera, 4. Guido Petti, 5. Tomás Lavanini, 6. Pablo Matera, 7. Marcos Kremer, 8. Javier Ortega Desio, 9. Gonzalo Bertranou, 10. Nicolás Sánchez, 11. Matías Moroni, 12. Bautista Ezcurra, 13. Jerónimo De la Fuente, 14. Bautista Delguy y 15. Emiliano Boffelli. Los suplentes serán: 16. Julián Montoya, 17. Juan Pablo Zeiss, 18. Santiago Medrano, 19. Matías Alemanno, 20. Juan Manuel Leguizamón, 21. Tomás Cubelli, 22. Matías Orlando y 23. Sebastián Cancelliere.