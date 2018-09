Gimnasia y Tiro, con la misma fórmula

Entonado por la victoria del último fin de semana frente a Sarmiento de Chaco que significó la primera en el campeonato, el técnico Víctor Alfredo Riggio aplicará la teoría de “equipo que gana no se toca” y mantendrá en cancha el mismo once para visitar el domingo, a las 18, a Altos Hornos Zapla en Palpalá, por la quinta fecha del Federa A.

El entrenador ratificará a Álvaro Cazula en la zaga central pese a que ya puede contar con el defensor Marcos Benítez, quien cumplió con su respectiva sanción tras su expulsión en el clásico frente a Juventud Antoniana.

Si bien el cuerpo técnico decidió ayer hacer la práctica de fútbol a puertas cerradas en el Gigante del Norte, frente al merengue el albo formará con: Mauro Leguiza; Jonathan Hereñu, Álvaro Cazula, Gabriel Pusula y Fabio Giménez; Joaquín Mateo, Joaquín Iturrieta, Ezequiel Riera y Sergio Salto; Emanuel Morete y Luciano Herrera.

Durante la semana, el Tano Riggio hizo hincapié en la falta de efectividad, algo que preocupa en Gimnasia ya que en cuatro fechas solamente marcó un gol, el último de Cazula, frente a los chaqueños.

La apuesta seguirá con Morete y Herrera en la delantera, justamente Luciano Herrera, quien fue uno de los goleadores la temporada pasada con seis tantos, arrancará otra vez en el puesto que mejor le sienta, como punta.

La lesión de Juan Manuel Cobelli le dará esta nueva oportunidad al hijo de Venancio Herrera, que frente a Zapla tratará de marcar su primer tanto en el torneo, al igual que Emanuel Morete, uno de los refuerzos que llegó esta temporada.

El plantel volverá a entrenar hoy por la mañana en el predio de Limache y mañana quedará concentrado de cara al partido frente a los jujeños, ya que el equipo viajará a Jujuy el mismo día del encuentro para llegar un par de horas antes al estadio Emilio Fabrizzi.

Cabe destacar que el partido entre jujeños y salteños estaba programado para las 17 pero el Consejo Federal decidió postergarlo una hora más y se jugará únicamente con público local, esto quiere decir que los hinchas de Gimnasia y Tiro no podrán viajar a Palpalá este fin de semana.