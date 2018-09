Frigerio ratificó que el presupuesto se mantiene sin cambios, más allá del programa con el FMI

Horas antes del anuncio sobre el nuevo acuerdo entre la Argentina y el FMI , el ministro del Interior, Rogelio Frigerio , ratificó todas las variables del proyecto de presupuesto 2019 y sostuvo que el entendimiento con el organismo de crédito internacional no modificará las metas de inflación ni el valor proyectado del dólar.

"El acuerdo con el Fondo no modifica ninguna de las variables macroeconómicas que están en el presupuesto", dijo el ministro, en respuesta a las críticas planteadas por la oposición, en una nueva reunión de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. De acuerdo con la iniciativa oficial, en 2019 la inflación alcanzará un 23 por ciento y el dólar, un promedio de 40,1 pesos.

Aunque la salida de Luis Caputo del Banco Central expuso diferencias en el interior del Gobierno, Frigerio le restó relevancia al recambio en la cúpula de la autoridad monetaria. "La independencia del Banco Central le da la libertad para elegir las herramientas para cumplir con las metas de inflación que fija el Poder Ejecutivo, y esas metas no cambiaron", sostuvo.

Sistema previsional

En un intercambio menos tenso que el que soportó el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne , el jueves pasado, Frigerio dejó otras definiciones sobre los planes del Gobierno para el año que viene: dijo que no tienen prevista ninguna reforma en el sistema previsional ni tampoco en el sistema electoral, reafirmó la eliminación de los subsidios nacionales a la tarifa eléctrica social y al transporte, y reiteró que la Casa Rosada estudia un método de protección para los deudores hipotecarios del programa UVA.

"No tenemos pensado modificar las PASO", dijo Frigerio, que asistió acompañado de todo su equipo y de funcionarios de los ministerios de Hacienda, de Producción y de Transporte. "No tenemos ningún proyecto para modificar el sistema previsional", respondió, contundente, ante una pregunta del jefe del bloque del Frente para la Victoria (FPV), Agustín Rossi.

Nación y provincias

Pese a que el ministro llegó provisto de cifras para hablar del reparto de fondos entre la Nación y las provincias, el recambio en el Banco Central y las negociaciones con la titular del FMI, Christine Lagarde, coparon la agenda del encuentro. Con Frigerio ya sentado para hacer su exposición, tras saludar uno por uno a todos los diputados presentes, las principales bancadas de la oposición reclamaron la presencia de Guido Sandleris, el flamante titular de la autoridad monetaria.

"Si la política antiinflacionaria la fija el presidente del Banco Central y la tasa de interés con la que calculan el presupuesto depende de esa política inflacionaria, tenemos que saber si el nuevo presidente de la entidad tiene o no la misma política que el anterior", argumentó Rossi. "Creo que esta comisión se merece conocer las políticas cambiaria y monetaria y su impacto presupuestario", arremetió minutos antes Diego Bossio (Bloque Justicialista), en línea con un pedido de Marco Lavagna (Frente Renovador). Todos los bloques opositores coincidieron también en cuestionar el fideicomiso que se creará para garantizar el financiamiento de las obras por el sistema de participación público-privada (PPP). El presidente de la Comisión de Presupuesto, Luciano Laspina, esquivó una definición sobre la citación de Sandleris. Detalló que mañana está invitado el director general de la Oficina de Presupuesto del Congreso, Marcos Makon. La intención del oficialismo es aprobar el proyecto en Diputados en menos de un mes.

Reclamos por el fondo sojero

Ante el primer reclamo por la eliminación del llamado fondo sojero, Frigerio aprovechó para desarrollar los argumentos que ya expuso ante los gobernadores. "Este gobierno ha aumentado de manera exponencial los recursos de libre disponibilidad que se les dan a las provincias. Del total de la torta de recursos federales se pasó del 25 por ciento al 34 por ciento para las provincias", afirmó.

Cuando José Luis Gioja (FPV) le reprochó la eliminación del fondo sojero, el funcionario respondió con cifras que despertaron aplausos en el interbloque de Cambiemos. "La creación el Fondo Federal Solidario está vinculada con la detracción del 15 por ciento a las provincias. Pero eso que recuperaron en nuestro gobierno significan $136.000 millones, mientras que el fondo que se elimina es de $26.000 millones para el año que viene", dijo.

Fuente: La Nación