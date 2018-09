El índice de pobreza revela el deterioro de la clase media

Ciento ochenta y seis mil cuatrocientos veintiséis pobres (de los cuales 23.242 son indigentes) de los más de 11 millones que tiene la Argentina viven en Salta capital y alrededores, de acuerdo con los datos difundidos ayer por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Según lo informado por el organismo nacional, la pobreza en Salta alcanzó al 26,4% de la población en el primer semestre de 2018, un 0,9% menos que la media nacional, que fue del 27,3%; mientras que los hogares pobres de la provincia son el 19,9%, un 0,3% más que la cifra a nivel país.

En la indigencia, en cambio, vive el 3,8% de los salteños (3,2% de los hogares), un 1,1% menos que el indicador nacional.

El número de pobres de la provincia también es más bajo en la comparación interanual, ya que en el primer semestre de 2017 las personas pobres de la provincia eran el 27,4% del total, mientras que los hogares eran el 19,3%.

Las cifras de indigencia también marcaron una sensible baja en la comparación interanual, ya que el año pasado los salteños en esa situación eran el 5,3% de la población (4% de los hogares).

El director del Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo Económico (Ielde), Jorge Paz, indicó que "lo que vemos en la comparación interanual es que se mantuvo el nivel de pobreza, pero esto no significa que las cosas están bien, porque deberíamos estar experimentando una baja de la pobreza, de acuerdo a los objetivos que se había planteado el Gobierno al inicio de su mandato, y eso no está hablando bien de la condición socioeconómica de la población".

En diálogo con El Tribuno, explicó que "lo que sí cedió significativamente es la indigencia: si uno mira los valores del año pasado y los compara con los de este año, hay una baja importante y eso nos está indicando el efecto que sigue teniendo la asignación universal por hijo, que es el programa de protección social más grande de la Argentina y claramente impacta en esos sectores más pobres dentro de los pobres".

Para explicar que pese a la crisis económica que se vive, la pobreza no subió lo que se esperaba, sirve el dato de la evolución del salario de los trabajadores no registrados, que son los más vulnerables, los que comandan hogares pobres en mayor proporción que los trabajadores formales o regulares. "Si uno observa el salario de esos trabajadores -explicó Paz- y compara la evolución de sus salarios, se observa que crecieron un 28% en el último año, y el valor de la canasta aumentó exactamente lo mismo, entonces ellos lograron alcanzar el aumento de los precios, estar al mismo nivel. En cambio, si se mira la evolución del salario del sector público, ha sido mucho más bajo que ese 28%, aumentó el 23 por ciento, y si uno mira la evolución del salario del sector privado formal, ese salario aumentó un 25%, también por debajo de la infla ción".

El director de Ielde remarcó: "Es decir que el salario real de los trabajadores de los sectores público y privado cayeron, y se mantuvo el del sector no registrado, y eso hizo que la pobreza no aumentara, pero indica un deterioro de las condiciones de vida de la población no pobre, o clase media".

"O sea, la clase media hoy está peor que el año pasado", sentenció Paz, y aseguró que "es un dato no menor porque el hecho de que no haya aumentado la pobreza no significa que la gente está viviendo mejor, sino que hay un sector que ha perdido claramente con estas situaciones inflacionarias del año".

Fenómeno social en Salta

"El caso de Salta llama la atención, porque la provincia ha tenido históricamente tasas por encima de los niveles nacionales, siempre", detalló Paz, pero agregó que "últimamente, de golpe, se situó por debajo de la media".

Reveló que "investigando las razones, notamos algunos indicadores alternativos de pobreza que nos marcaban que lo que aumentó mucho en Salta es la población que está viviendo de programas de protección social, tanto nacionales como provinciales. Pero si uno mira la Encuesta Permanente de Hogares nos devela un indicador que no se da con la misma fuerza en el resto del país, que es que las personas viven de la ayuda de alguien, que puede ser un programa de protección social del Estado, de la Iglesia, de familiares, amigos, etcétera y eso se incrementó brutalmente en Salta en los últimos cinco años".

"La pobreza no aumentó en Salta lo que tenía que aumentar, pero la gente la está pasando mal, está viviendo de la ayuda y eso no es una buena noticia", concluyó.

Además, consideró que "es un fenómeno que requiere de atención porque sorprende que una provincia que tiene un nivel de ingreso per cápita tan bajo a nivel nacional tenga índices tan por debajo de la pobreza de la media nacional".

Finalmente, advirtió que los indicadores de pobreza no fueron todo lo negativos que se esperaba porque la medición presentada es sobre los primeros seis meses del año, antes de la devaluación que llevó el dólar a 40 pesos y disparó un nuevo proceso inflacionario.

"La tasa de pobreza del segundo semestre va a estar en el orden del 30%, contra el 25% del mismo período del año pasado, un aumento del 5% que va a reflejar todos los aumentos de precios que se están dando ahora", concluyó.