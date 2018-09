Enseñan a los chicos cómo funciona la administración de Justicia

La comisión de Funcionarios de la Asociación de Jueces y Funcionarios del Poder Judicial de Salta está brindando, por primera vez en la Ciudad Judicial de Metán, charlas a niños, niñas y adolescentes de un colegio. Cada uno de los días, grupos de alumnos visita el edificio de Tribunales, donde los abogados Marcela Viñas Toledo, María José Lezcano y Pablo Orozco, brindan la capacitación que con tema como justicia, sociedad y valores en la educación, funcionamiento y fines del Poder Judicial como uno de los tres Poderes del Estado y la conducta humana y sus consecuencias jurídicas.

Es una iniciativa inédita en el sur provincial con la finalidad de propiciar el acercamiento de la Justicia a los ciudadanos y en especial a los niños, concientizándolos sobre la necesidad de adecuar sus conductas a los principios de respeto a la dignidad humana, a la diversidad y el acatamiento a las normas jurídicas vigentes.

Cabe resaltar que las charlas, que fueron distribuidas en tres jornadas, atienden a la necesidad de cambiar el enfoque dialéctico teniendo en cuenta la diversidad etaria de los destinatarios de la mencionada capacitación, niños de 6 a 8 años, de 9 a 10 años y preadolescentes de 11 y 12 años. Además, los niños tienen la posibilidad de conocer a jueces y funcionarios.

"La idea surgió al observar a mis hijas interactuando con sus compañeritos, y la importancia de apuntalar valores tales como el respeto a los demás, la tolerancia, la empatía, la igualdad, la honradez y la concientización sobre como influirán sus actos en sus pares y en la sociedad. Siempre con la idea de que uno de los pilares fundamentales de la educación es formar ciudadanos buenos y responsables. Y la importancia de hablarles sobre sus derechos y obligaciones desde niños", dijo a El Tribuno, Viñas Toledo, quien pertenece a la oficina de Gestión de Audiencias.

"Muchas veces ante problemas de conducta de los niños, escuchamos decir que la educación viene de la casa como forma de desentenderse de esta problemática. Sin embargo, teniendo en cuenta que estos niños son los futuros ciudadanos, tanto la escuela, la familia como otras instituciones deberían estar comprometidas e involucrarse en la formación y la educación de nuestros niños, formando buenas personas y buenos ciudadanos. Es de suma importancia que desde pequeños tengan conciencia de que sus conductas tienen consecuencias", destacó.

"Y cuando me refiero a la formación no sólo hablo de la enseñanza y aprendizaje académico sino también del aprendizaje en el ámbito moral y el civismo, lo cual intenta potenciar y afianzar una cultura, una forma de ser y comportarse basadas en el respeto a los demás, la inclusión y las ideas democráticas y solidarias", dijo la abogada. Contó que esa visión fue planteada a los directivos del colegio Monseñor Tavella. "Como es una institución que se ocupa de la formación de sus alumnos no tan sólo en lo académico sino también en valores, sobre todo a partir del ejemplo (es un colegio inclusivo) apoyaron el proyecto, el que fue canalizado a través de la Asociación de Jueces y Funcionarios de la Provincia de la que formo parte. Desde la Asociación presidida por el Dr. Mario Teseyra se organizó este encuentro contando con la participación y colaboración de profesionales capacitados en la problemática a tratar como ser la Dra. María José Lezcano del Juzgado de Familia y el Dr. Pablo Orozco de la OVIFG", remarcó.

"Consideramos que desde el lugar en el que nos toca trabajar, en nuestro caso desde el Poder Judicial como funcionarios y dentro de la Asociación, podíamos hacer un aporte a la formación de los niños. Si pretendemos cambiar en alguna medida el flagelo que tenemos en la provincia por los numerosos casos de violencia de género y violencia familiar, tenemos que partir de la prevención y eso se hace a través de la educación, desde que son pequeños, porque de grandes esas mismas conductas son susceptibles de medidas judiciales, cuando en la mayoría de los casos fueron conductas repetidas desde niños y naturalizadas sin tener conocimiento de las consecuencias que estas pueden acarrear", indicó Viñas Toledo.

A los chicos se les hace recorrer el edificio del Poder Judicial, explicándoles que se trata de uno de los tres poderes del Estado y la importancia que tiene la división de poderes, su autonomía e independencia. Les informan sobre el rol que tienen los jueces en el ejercicio de su función jurisdiccional, su intervención en la resolución de conflictos y en las consecuencias que tienen las conductas contrarias al orden público y a las normas vigentes.