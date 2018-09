Incluyen contenidos en la ley de educación de la provincia

El Senado aprobó ayer la inclusión de nuevos contenidos especiales en la ley de educación de la Provincia.

A partir de la modificación del texto del artículo 96, de la ley 7.546, el Ministerio de Educación salteño, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, deberá disponer medidas para incluir los nuevos contenidos.

Estos son referidos a violencia de género, prevención de las adicciones y uso responsable de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC).

Los dos primeros temas fueron incluidos en el proyecto que ya había otorgado media sanción Diputados.

Ayer el Senado aprobó la incorporación del punto referido a los TIC y el proyecto volverá en revisión a la Cámara Baja.

Los TIC son herramientas y materiales para facilitar el aprendizaje, el desarrollo de habilidades y diversas formas de aprender, se explicó en el recinto legislativo.

Ludopatía

El Senado también aprobó con modificaciones el proyecto de ley para la prevención de la ludopatía y tratamiento para los trastornos que se generan por los juegos de azar. "Se concluyó, en lo que respecta al tratamiento, que el organismo específico debe ser el ministerio de Salud", explicó la senadora Nora Cannuni. La iniciativa volvió en segunda revisión a la Cámara de Diputados.

Enojo

En la sesión de ayer se manifestó un evidente enojo por falta de respuestas de ministros y secretarios a los pedidos de informes que salen del Senado.

La senadora Silvina Abilés, titular de Legislación General, pidió reiterar los pedidos de informes elevados y a la fecha no fueron respondidos. "Si no entienden que los pedidos de informe son necesarios para trabajar, tendremos que citar al Senado a los ministros; hay pedidos que tienen entre 60 y 90 días sin respuesta, cuando el plazo para que se cumpla es de 5; es una obligación del ministro mandar los informes. Es el cuerpo el que los pide y no podemos dejar pasar este incumplimiento, tanto de ministros como de secretarios", expresó la senadora Abilés.