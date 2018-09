Un barrio de Betania se inundó al desbordar una acequia de riego

Unas 80 viviendas que forman parte de un exasentamiento y que fueron construidas por los beneficiados de la expropiación de un importante terreno perteneciente a familias tabacaleras sufrieron las consecuencias del desborde de una acequia de riego perteneciente al Consorcio del Río Mojotoro, cuyo cauce atraviesa el sector pasando muy cerca de las viviendas.

La sorpresiva tormenta dejó caer varios milímetros de agua en poco tiempo, la acequia recibió gran parte de esta descarga y colmó su capacidad, desbordando su torrente en el sector poblado. El agua arrastró abundante basura que encontró a su paso y también aquella que las personas arrojaron en su interior.

Agua y barro ingresaron a las primeras 15 viviendas del barrio, llegando a cubrir unos 60 cm de altura, afectando las pertenencias de las familias, como cocina, camas, colchones, muebles, entre otros. Cuando el agua se retiró dejó un residuo de barro de varios centímetros que los vecinos tuvieron que extraer con la ayuda de personal municipal.

En busca de una solución solicitaron la gestión a los legisladores Carlos Rosso y Emilio Fernández Molina, para que se realice alguna obra.

Betania es una zona de cultivos básicamente destinada al tabaco, la acequia que preocupa a los vecinos del nuevo barrio lleva más de 200 años alimentando con agua los surcos, nunca hubo problemas porque la zona no estaba poblada como lo está ahora.

"El agua ingresó por detrás del asentamiento. Una solución, podría ser un paredón de contención o el reencauce de la acequia por sectores donde no dañe a nadie, eso requiere de un estudio previo" comentó el senador Carlos Rosso.

Por su parte, el diputado Molina dijo: "Esto requiere de una solución por estas familias que se ven perjudicadas, pero debo aclarar que no es responsabilidad del Consorcio de Riego, ellos mantienen una acequia y no un canal derivador de líquido pluvial. Me preocupa la dirección que está tomando el cauce del río Mojotoro, debemos trabajar en forma urgente en sus defensas, porque hoy es una amenaza para todo el Valle de Siancas".

Una acequia de riego

Sobre el problema planteado por la acequia de riego, el productor Juan Rosario Mazzone, presidente del Consorcio, deslindó responsabilidades: "Debe quedar claro que se trata de una acequia de riego, durante el año transporta una constante cantidad de agua destinada para riego, su volumen es menor comparada con su capacidad. Si nos sorprende una lluvia como la del domingo es lógico que desborde, porque es imposible que contenga semejante volumen de agua siendo un canal de riego".

"No es un canal derivador de aguas pluviales, como haría falta que se construyan varios para evitar las inundaciones en todo el departamento. Como solución para la gente se pueden hacer varias cosas, pero se necesita una buena inversión", describió.