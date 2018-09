Guillermo no habló y su continuidad comienza a ponerse en duda

La continuidad de Guillermo Barros Schelotto comienza a ponerse en duda, tras la eliminación que sufrió Boca frente a Gimnasia de La Plata por la Copa Argentina. El entrenador esquivó a la prensa y se retiró en silencio. Antes, junto con su hermano Gustavo se volvieron a meter en la cancha y se sentaron en el banco de suplentes con las tribunas vacías y a media luz. Conversaron a oscuras por más de quince minutos y luego regresaron al vestuario (como lo muestra la imagen de TV de TyC Sports).

Para el DT serán cruciales los próximos partidos, el domingo frente a Colón, por la Superliga, luego frente a Cruzeiro, en Brasil, por la Libertadores. Su continuidad en el xeneize dependería de estos resultados.

En cambio, el que sí habló con autocrítica fue el defensor Carlos Izquierdoz. "Estoy re caliente. No hicimos nada de lo que teníamos que hacer, el rival nos superó en actitud y eso no puede pasar. Ellos jugaron como una final. Acá no se gana con la camiseta, se gana adentro de la cancha. Hoy ellos se plantaron como once hombres dentro de la cancha", manifestó

"Hay que estar más unidos que nunca y ganar el fin de semana -ante Colón, el próximo domingo-. Es el partido clave para seguir arriba en el torneo y recuperarnos. Después ya pensaremos en Cruzeiro".