Daniel Angelici dice estar enojado, pero que de ninguna manera va a echar a Guillermo

Está enojado, molesto, caliente. Se le nota en el tono de sus palabras. Pero por ahora -sólo por ahora- no habrá cambios. El presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, aseguró que no tiene previsto remover a Guillermo Barros Schelotto de la dirección técnica.

“De ninguna manera”, contestó cuando le preguntaron en radio La Red por los rumores que circularon durante la madrugada. La versiones se agigantaron tras la imagen del entrenador junto a su hermano, Gustavo Barros Schelotto, dialogando en las sombras del estadio Mario Alberto Kempes donde el xeneize perdió con Gimnasia de La Plata y quedó eliminado de Copa Argentina.

Como acostumbra manifestar en público, el titular xeneize argumentó que mantendrá a los mellizos pase lo que pase en Brasil ante Cruzeiro (este jueves afrontarán la revancha de los cuartos de final de la Libertadores). “Evaluaremos su labor en diciembre, cuando termina su contrato”, dijo.

Respecto a lo futbolístico, Angelici realizó una profunda crítica: “Estamos jugando mal. Uno siempre confía en el plantel que tiene y el cuerpo técnico, pero cuando ves estos partidos, te dejan una preocupación enorme”. Además, explicó le genera inquietud lo actitudinal, además de lo futbolístico: “Hacía rato no veía jugar tan mal a Boca, que no se puedan dar dos o tres pases seguidos. Hay que sentarse, charlar y ver lo que está pasando, pensando en el grna objetivo de este semestre y saber que no se puede ir a Belo Horizonte jugando de esta manera”.

Hoy en el Complejo Pedro Pompilio, los dirigidos por Guillermo se volverán a entrenar con la cabeza en el compromiso del domingo (desde las 20 en la Bombonera) con Colón por la Superliga. El presidente xeneize adelantó que dialogará con el cuerpo técnico y los jugadores.

“Perder un clásico no le gusta a ningún hincha de Boca. Se está dando que River nos gana en la Bombonera y nosotros a ellos en el Monumental. Tenemos que acostumbrarnos a hacernos fuertes adentro y afuera porque tenemos con qué”, manifestó sobre la derrota del fin de semana pasado. Y concluyó: “Vos podés perder porque es fútbol, pero hay que ver de qué manera. Cuando perdés, debe ser viendo que se puso todo. Yo coincido con el análisis de Guillermo (River no le llegó mucho a Boca), pero las dos veces que pateó, convirtió”.

¿Viene otro arquero?

“Agustín (Rossi) es un gran arquero, aunque es cierto que abajo de él hay chicos que no debutaron y estamos jugando instancias importantes. Eso nos hace pensar en conseguir otro que compita con Agustín. Uno piensa como dirigente en todas las cosas que pueden pasar, que se enferme o lo expulsen. Ahí nos preguntamos si los chicos que tenemos pueden asumir la responsabilidad. Estamos viendo, no desesperadamente, algunas alternativas antes del 6 de octubre. El jueves atajará Agustín y, por más que venga otro arquero, capaz que siga atajando él, el cuerpo técnico decide. No estamos buscando la gran figura, el gran arquero, sí uno de experiencia por si tiene que entrar a jugar”.