El lago de los cisnes sube a escena esta noche en un estreno imponente 

El Ballet de la Provincia y la Orquesta Sinfónica ofrecerán un espectáculo sin antecedentes. Con entradas agotadas repetirán la función mañana y prometen no defraudar al público.





Las entradas agotadas antes del estreno de El lago de los cisnes no hacen más que confirmar la certeza de que los cuerpos artísticos de la provincia están justamente posicionados entre los mejores de Argentina.

La representación del ballet más conocido de Chaikovski subirá esta noche al escenario del Teatro Provincial (Zuviría 70), a las 21 con la adaptación de la coreografía de María Inés Riveros Hidalgo y Sabrina Streiff sobre la base de los autores originales, Marius Petipa y Lev Ivanov.

“El lago de los cisnes es la obra más popular del ballet clásico. Nadie desconoce su nombre y todos han escuchado alguna vez la música o han visto algo como danzas características de la obra. Creo que eso es un poco lo que llama la atención y convoca a tanta gente”, indicó a El Tribuno Inés Riveros, quien está al frente del cuerpo de baile.



Un total de 50 bailarines desplegarán técnicas y un elevado nivel académico ofreciendo al público un espectáculo digno de cualquier escenario del mundo.

Cada una de las jornadas de presentación contará con protagonistas seleccionados para la interpretación de los personajes de la obra. Esta noche Sara Sonderegger será la responsable de interpretar a Odette (cisne blanco) y Natalia Ozuna será la responsable de ponerse en la piel de Odile (cisne negro) y Álvaro Monar será el príncipe Sigfrido. Mientras que mañana Cecila Esteban tendrá el desafío de personificar la maldad y la bondad de cada uno de los cisnes y José Chaile será el hombre enamorado y engañado.

Para la maestra Riveros presentar la obra completa en sus 4 actos es un gran desafío “ya que no solo es la técnica, sino que además los artistas tienen que lograr contar la historia desde lo teatral”, indicó. “La apuesta es grande y el esfuerzo enorme, desde vestuario, escenografía y cada detalle propio de la época que no dejamos de tener en cuenta”, agregó.

Tras más de dos meses de ensayo intensivo por parte del ballet y el posterior ensamble con la Orquesta Sinfónica, la obra se encuentra lista para satisfacer en dos horas las expectativas de los miles de salteños que asistirán a una puesta sin antecedentes, ya que es la primera vez que la obra se realiza completa y no en versión suite.

La orquesta



El acompañamiento de la Orquesta Sinfónica es fundamental para la muestra del Ballet. La sincronización de cada instrumento en el momento justo y el movimiento de la batuta del maestro Noam Zur son un artista más en escena.

“Dirigir ballet no es fácil, sobre todo para alguien que nunca bailó, como yo. Es un desafío muy grande, porque con la ópera puedo entender al cantante, por haber tocado un instrumento de viento, entiendo de los tiempos de aire y de más. Pero el movimiento del cuerpo es muy distinto, acompañar el cuerpo no es fácil. Pero me gustan los desafíos y los asumo con muchas ganas”, comentó el maestro Zur.

Resulta interesante, además, destacar que cada instrumento de la orquesta representa a un personaje de la obra, por lo que debe ser interpretado con la intensidad y el dramatismo que requiera la escena. Así lo indicó Yeni Delgado, quien acompañó los ensayos del Ballet desde un principio. “Odett está representada por el oboe y también por el arpa. El brujo Von Rothbart, siempre está acompañado por la familia de los vientos de metal, con un sonido más oscuro y áspero. El violín acompaña al príncipe y a Odette, mientras que el cisne negro baila también al son de los vientos, pero con un lenguaje musical diferente”, comentó Delgado y agregó que todo se hace desde la música que acompaña la escena.