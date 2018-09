Grabaron a Laurita Fernández y Florencia Peña burlándose de una participante del Bailando 2018

“En vez de reír conmigo, se ríen de mí”, se quejó Anamá Ferreira durante una entrevista brindada en La Once Diez/Radio de la Ciudad después de bailar el aquadance. Y las pruebas no tardaron en demostrar que tenía razón.

Sucede que, desde su lugar de “jurado oulet”, Lizardo Ponce registró el preciso instante en el que Laurita Fernández y Florencia Peña se reían abiertamente de la coreografía de la brasileña.

“Algunas coreografías del aquadance emocionan a las mujeres del jurado, pero la de Anamá les dio risaà#Bailando2018”, escribió el periodista en su cuenta de Twitter, donde compartió un video con el que dejó al descubierto a las chicas.

El video en cuestión logró casi 100 mil reproducciones y se hizo viral. Así que las críticas hacia Laurita y Flor, que ese mismo día se habían peleado con Mica Viciconte al cuestionarle su “nivel de agresión”, no tardaron en llegar.

“Malísimo que se burlen de una mujer mayor, después cuando les dicen las cosas en la cara se ofenden y bajan puntos, patéticas”, “Una cosa es reírse todos juntos y otra cosa es reírse del esfuerzo del otro. Después piden respeto”, “Y después dicen: “Hay que cuidarse entre mujeres”. Hipócritas”, fueron algunos de los cientos de comentarios negativos que recibieron por su actitud.

Ahora habrá que ver si Laurita y Flor piden las disculpas pertinentes en la próxima edición del Bailando 2018. O si, por el contrario, justifican su actitud y escuchan la respuesta de Anamá, que seguramente no tardará en llegar.