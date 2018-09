“Centurión es distinto, pero lo necesitamos en su mejor forma"

El entrenador Eduardo Coudet señaló este viernes que el mediocampista Ricardo Centurión “es el jugador distinto” que tiene Racing a la vez que indicó que el equipo de Avellaneda lo necesita “en su mejor forma”.

“Centurión es el jugador distinto que tenemos, el que puede sacarse varios tipos de encima. El resto tenemos que hacer el doble de esfuerzo”, manifestó Coudet, tras lo cual dijo: “Todos tenemos ganas de ver jugar a Centurión y lo necesitamos en su mejor forma”.

En una conferencia de prensa que brindó luego del ensayo matutino, el técnico también habló del delantero Gustavo Bou, quien seguirá en el banco de suplentes: “Bou se esfuerza mucho en el día a día y ya le va a tocar estar desde el arranque”.

Coudet además confirmó que Leonardo Sigali no será de la partida porque tuvo “una semana especial” debido a que fue su casamiento y en lugar del defensor regresará al once titular Alejandro Donati.

“Fue una semana especial para Sigali, prefiero que descanse. Es una decisión mía para que disfrute del momento. No pasa por el rendimiento y no creo que nos cambie mucho desde la parte futbolística”, reveló.

Al hablar de Racing manifestó: “Tenemos que ser un equipo con muchos movimientos. Venimos generando mucho, pero nos está faltando un poquito de contundencia”.

El equipo de Avellaneda visitará a Argentinos Juniors y Coudet opinó: “El tamaño de la cancha cambia mucho lo que siente el jugador. Las transiciones son más cortas y suelen armarse partidos de segundas pelotas”.