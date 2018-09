Los Pumas van por ese triunfo que nunca pudieron lograr

La Selección argentina de rugby, Los Pumas, intentará lograr hoy, desde las 19.40, lo que nunca pudo en su historia, vencer a Nueva Zelanda. Los All Blacks llegan tocados a este encuentro por la derrota que sufrieron hace un par de semana contra Sudáfrica, pero con la posibilidad de alcanzar su sexto campeonato en el Rugby Championship. El encuentro se jugará en cancha de Vélez Sarsfield con el arbitraje del francés Mathieu Reynal, y será el segundo encuentro que disputen ambos equipos en el actual torneo, ya que hace dos semanas los hombres de negro se impusieron por 46-24 en la ciudad de Nelson.

Los Pumas llegan a este partido con la expectativa y el ánimo muy altos, tras la victoria conseguida en la fecha pasada ante Australia por 23 a 19, luego de 35 años de no conseguir triunfos en tierras de los Wallabies. Lo extraño es que para esta ocasión los All Blacks llegan con una derrota ante Sudáfrica por 36-34, algo que no sucedía hacía mucho tiempo.

El escollo que significa jugar con All Blacks para Los Pumas tiene su argumento en la estadística, dado que nunca -hasta el momento- los argentinos pudieron ganarle a los neocelandeses, en 27 encuentros que disputaron.

El único empate que se le logró arrebatar fue en 1985, en la cancha de Ferro por 21-21, en una notable tarde de Hugo Porta, autor de todos los tantos albicelestes.

La expectativa que tiene el partido entre ambas selecciones, en especial por la presencia del máximo exponente del rugby mundial, es que el estadio de Liniers estará totalmente colmado con más de 50.000 personas.

Para este duelo el head coach argentino, Mario Ledesma, dispuso dos cambios de nombres y otros de posiciones en el quince inicial, y debutará en este Rugby Championship Ramiro Herrera, como pilar derecho. Además del ingreso de Herrera, Bautista Ezcurra jugará como centro, mientras que Matías Moroni será uno de los wines, en tanto que estará ausente, por lesión, Ramiro Moyano.

A Herrera, en la primera línea, se le suman Nahuel Tetaz Chaparro y Agustín Creevy, tal como venían haciéndolo, mientras que la segunda línea volverá a quedar en manos de Guido Petti y Tomás Lavanini, y el octavo seguirá siendo Pablo Matera.

Para este encuentro el head coach de Nueva Zelanda, Steve Hansen, no contará con el full-back Damian McKenzie, debido a que regresó a su país por un duelo familiar, anunció la Federación Neozelandesa de Rugby en su cuenta de Twitter.

Pero además Hansen hará seis cambios con respecto a la formación que perdió ante Sudáfrica, ya que a la baja de McKenzie, se sumaron los lesionados (Squire, Moody) y los jugadores en descanso (Kieran Read, Owen Franks).

Ante Los Pumas, Sonny Bill Williams, que no ha jugado como titular desde el tercer test contra Francia en junio, se ubicará en el centro.

ARGENTINA N. ZELANDA

N. T. Chaparro K. Tu’inukuafe

A. Creevy C. Taylor

R. Herrera O. Tuungafasi

G. Petti S. Whitelock

T. Lavanini S. Barrett

P. Matera S. Frizell

M. Kremer S. Cane

J. O. Desio L. Whitelock

G. Bertranou TJ Perenara

N. Sánchez B. Barrett

M. Moroni R. Ioane

B. Ezcurra S. B. Williams

J. de la Fuente R. Crotty

B. Delguy W. Naholo

E. Bofelli B. Smith

DT: M. Ledesma DT: S. Hansen