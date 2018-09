Una noche con doble jornada de presentación

El básquet salteño tendrá doble cartelera el próximo 19 de octubre. Ese día será el debut de Salta Basket en la temporada 2018-2019 de la Liga Argentina, ex-TNA, y ayer se confirmó que también en esa jornada hará su presentación El Tribuno BB en el Torneo Federal. Los escenarios serán el estadio Delmi y el complejo Nicolás Vitale, respectivamente.

El 19 de octubre comenzará a disputarse la octava edición del TFB, la tercera categoría del básquet nacional, el certamen organizado por la Confederación Argentina de esta disciplina contará con un récord de equipos participantes con 70 clubes.

El único representante salteño en la categoría debutará recibiendo a Nicolás Avellaneda de Santiago del Estero. El encuentro será en el Complejo Nicolás Vitale ubicado en calle La Razón s/n del barrio El Tribuno, en el marco de la fecha inicial de la División NOA.

Sin embargo, esta doble cartelera podría disolverse puesto que la dirigencia del conjunto verdolaga tratará de modificar la fecha de su debut. Si la organización lo aprueba y si los santiagueños están de acuerdo ese encuentro se jugaría el sábado 20 de octubre. De no prosperar el pedido, el verdolaga debutará el mismo día que Salta Basket.

El programa del 19 de octubre de la división NOA se completará con otros dos partidos: Hindú BBC de Catamarca vs. San Martín de La Rioja y Avellaneda de Tucumán vs. Belgrano de Tucumán.

En tanto, en el fixture de la Conferencia Norte de la Liga Argentina hubo modificaciones. Salta Basket mantendrá sus tres primeros partidos jugando de local, pero para noviembre tiene agendado ocho partidos en lugar de los seis que se habían anunciado el miércoles pasado. En tanto, en diciembre solo jugará tres partidos, uno menos que el anunciado entre semana.

Los infernales iniciarán la temporada recibiendo a Hindú de Resistencia el 19 de octubre; el 21 del mismo mes enfrentará al ascendido Central Argentino Olímpico de Ceres y ocho días después se las verá contra Oberá Tenis Club de Misiones, siempre en el Delmi.