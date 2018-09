“La política del Gobierno nacional es desacreditar al sindicalismo, lo sabemos todos”

El titular de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Roberto Fernández, llegó a la provincia para participar de una actividad organizada por la filial Salta; además, para mostrar su apoyo al secretario general, Jorge Flores, en las próximas elecciones. En diálogo con El Tribuno, el histórico sindicalista disparó contra el Gobierno nacional y comentó que está produciendo más desocupación y no descartó que el movimiento obrero cree un frente para tratar de ganarle las elecciones a Macri en 2019. “Si se sigue gobernando de esta manera el país, nosotros no podemos dejar de participar. Hay que ver si entre todos logramos armar un gran frente y poder gobernar”, expresó.

¿Qué opinión tiene de la decisión del Gobierno sobre eliminar los subsidios al transporte?

Nosotros en este momento tenemos un problema muy grave porque el Gobierno de la Nación ha manifestado que corta los subsidios a partir de enero. A este sistema nosotros tenemos que defenderlo porque fue bueno para el usuario y para los trabajadores, como también para el empresario. El pasajero tenía una tarifa coherente, y nosotros teníamos un sueldo importante, sabíamos que todos los meses íbamos a cobrar. Al no estar este subsidio a partir de enero, esto va a traer un problema muy grave porque las tarifas van a ser muy caras, están hablando de 30 o 40 pesos. Acá, el que viaja arriba de un colectivo es la gente que más necesita. Yo no sé adónde vamos a llegar. Si ese subsidio lo van a tener que pagar los gobiernos provinciales esto va a traer un problema también porque de dónde van a sacar la plata. En todas partes del mundo algún subsidio existe para dar al que menos tiene. A este gobierno no lo entendimos nunca. Este tema de que todo va a cambiar, cambió todo para mal. Es un buen sistema de transporte que hoy va a quedar destruido.

Hace poco usted llamó a una mesa de diálogo con el Gobierno. ¿Piensa que van a acceder?

Yo creo que los gobernadores tendrán que mirar sus presupuestos y decirle al Gobierno sí o no. Me parece que estamos en un momento muy difícil en el país, donde el Gobierno nunca fue claro. Y vemos que la desocupación es constante. Aparte de la inflación, hay desocupación y yo entiendo que en un país donde hay recesión, en un país donde hay inflación, es muy difícil que esto se levante. Va a costar mucho tiempo.

¿Qué pasa si no accede a esa mesa de diálogo?

Si no accede, no sé cómo termina, va a haber conflicto constantemente. Acá hay que ser claros, acá tienen que venir los empresarios, el Gobierno, todos los políticos, como también la Iglesia porque la Iglesia es importante a nivel social y sin críticas. El Gobierno tiene que entender que hay cada vez más desocupación, cada vez hay más pobreza, entonces, en una mesa de diálogo buscaremos una manera de cómo todos podemos seguir adelante para encontrar un camino. El Gobierno solo no lo encontró, ya lo demostró. Hace dos años y medio que está, con promesas y acá no hay que prometer, hay que hacer cosas.

¿Qué opinión tiene del paro general?

Fue un paro muy importante, pero lo importante del paro es que el Gobierno tiene que darse cuenta que los trabajadores no nos quejamos, solo estamos pidiendo una sola cosa. Estamos pidiendo trabajo y el Gobierno no se da cuenta y amenaza que el paro no fue bueno. Los paros no se evalúan, los paros son críticos y cuando son críticos hay que sentarse en una mesa y decir qué es lo que pasa. Nosotros estamos reclamando trabajo, que la inflación está superando, que cada día la plata no alcanza y que en esta mesa con diálogo podemos acompañar al Gobierno; y si no se deja acompañar cada vez van a existir más problemas, porque son ellos los que traen estos problemas.

¿En qué sentido?

En el sentido de que no quiere conversar. Nosotros no estamos para derrotar al Gobierno.

¿No son desestabilizadores?

Para nada. Al contrario, queremos dialogar. El Presidente no tiene que ir a Estados Unidos a decir que está dispuesto a la reelección, que venga acá y que lo diga.

¿Le pareció mal que lance su candidatura afuera del país?

Y me parece que no era el momento para decirlo. No es una crítica, pero es mi forma de pensar.

¿En octubre son las elecciones de UTA? ¿Vino a respaldar la candidatura de Jorge Flores?

Yo entiendo que es importante la unidad, que los compañeros entiendan que esto no es un negocio. Acá le costó mucho a Flores prepararse para ser dirigente, para llevar esta seccional adelante, lo está demostrando con todas las cosas que hizo. El sindicalismo es una escuela primero y después uno es dirigente. Ahora hay listas y qué lindo hubiese sido estar unidos, todos juntos y acompañar a Flores. Pero bueno, las normas son estas y estamos acompañando a Flores porque sabemos lo que hizo en Salta y creo que los compañeros lo van a acompañar en el voto. Así que el 19 estaremos todos festejando también.

¿Cómo están los trabajadores del transporte?

Siempre uno tiene que aspirar a estar mejor. Nosotros queremos que el trabajador tenga un sueldo real, que tenga la justicia social que tiene que tener.

¿Qué opinión tiene sobre el sindicalismo argentino, sobre todo por esa disputa que se creó con el Gobierno nacional cuando se habló de mafias?

La política del Gobierno nacional es desacreditar al sindicalismo, acá ya lo sabemos todos y somos conscientes de que en esta situación política que se está viviendo no le conviene que el sindicalismo se organice, que se prepare. Nosotros mucha culpa hemos tenido en estar desunidos. Una vez por todas, el movimiento obrero tiene que participar en política también. Tenemos que integrar nuevamente las 62 Organizaciones, tenemos que participar en política porque hay hombres capaces. Este Gobierno y otras mentalidades políticas o los capitales quieren destruirlo, el trabajador tiene que decir si señor y nada más. Nosotros entendemos que el trabajador tiene que participar en todo, porque también podemos hacer política y este es un país que lo quieren destruir. A través de la unidad, las ambiciones personales las vamos a tener que dejar en algún lado y producir nosotros nuevamente un frente donde podamos estar preparados para gobernar.

¿Está planteando que podrían armar una lista sindical para pelear una elección?

Es la obligación nuestra, que si se sigue gobernando de esta manera el país, nosotros no podemos dejar de no participar, hay que ver si podemos entre todos armar un gran frente y poder gobernar. Hemos demostrado que nuestras organizaciones las tenemos bien gobernadas. Otros países tuvieron gente sindical como Brasil.

Ayer se viralizó una foto entre Juan Manuel Urtubey, Sergio Massa, Juan Manuel Schiaretti y Miguel Ángel Pichetto. ¿Qué opinión tiene de ese frente?

Yo creo solo el pensamiento de ellos va a ser un frente pero el peronismo no es un frente, el peronismo tiene que ser un partido. Habrá que seguir conversando. Yo creo que en el peronismo tienen que entrar todos, así que después elegiremos quién es el nombre y verticalmente nos vamos a encuadrar todos. Yo creo que para ganarle a Macri no hay que dividir a nadie, tienen que venir todos lo que es el peronismo. Acá ya están haciendo una propuesta en el que dicen que fulano no, que mengano no, y creo que no es así. Si hacemos un frente, todos adentro. Después, vamos a tener el derecho en ese debate a poner quien sea. No quiero nombrar, pero los que se fueron tendrán que volver.