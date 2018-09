Unos 35 chicos por día sufren accidentes en la escuela

Diariamente llegan a las guardias de clínicas y sanatorios de la provincia unos 35 alumnos de distintos niveles de escuelas públicas que han sufrido heridas, fracturas o quebraduras por caídas y golpes.

En lo que va del año hubo 4.804 casos de niños o adolescentes accidentados en establecimientos educativos públicos que ameritaron el uso del seguro escolar. El año pasado se registraron 7.040 intervenciones y durante 2016 hubo 7.274, según estadísticas del Instituto Provincial de la Salud, que brinda la herramienta de protección a los estudiantes de todos los niveles educativos de toda la provincia.

Cuando más casos se producen es en agosto, uno de los meses con más días de clase. Este año hubo 1.106 episodios durante ese mes, mientras que el año pasado hubo 996 y en 2016 se registraron 1.018.

En cambio marzo, el mes de inicio de clases, es el momento en que menos intervenciones hay. Este año, en ese mes hubo 400, el año pasado 327 y en 2016, 515. Desde el IPS aseguraron que no hay un aumento de casos, ya que los números “acompañan el crecimiento de la población escolar”.

La cantidad de establecimientos alcanzados por el seguro escolar en toda la provincia es 1.271 y los alumnos beneficiarios declarados son 312.770.

La directora de la escuela IV Centenario de la Fundación de Salta, de Santa Ana, Liliana Gira, explicó que el uso del seguro escolar, en la mayoría de los casos, se debe a “golpes involuntarios o caídas a la hora de educación física o quizá durante una actividad extra que requiere compartir, como juegos. Son accidentes usuales, pese a que los chicos son estrictamente vigilados. A veces están jugando y sin querer se caen, se golpean”.

En el establecimiento educativo estudian 920 alumnos de nivel inicial y primario. La docente señaló que el seguro “constituye una herramienta muy importante porque tenemos la guardia civil de los chicos, es decir, la responsabilidad sobre ellos una vez que quedan en la escuela”, sostuvo.

La mujer expresó que es “complejo y delicado el tema de los accidentes de los niños porque a veces uno puede estimar, ya que no tenemos la facultad para decidir si es grave o no, entonces ante un pequeño rasguño o caída se le hace inmediatamente el seguro. Puede ocurrir que un chico no tenga nada visible pero que posteriormente tenga alguna consecuencia por un golpe, por ejemplo, entonces se hace el trámite”.

“Cualquier situación que implique algún tipo de riesgo para el niño hace que extendamos inmediatamente el seguro, fundamentalmente por prevención”, recalcó.

Cinco casos en una escuela secundaria

La directora de la escuela de comercio 5082 Dr. Adolfo Güemes, Zaira Arroz, informó que en lo que va del año hubo cinco accidentes escolares por los que recurrieron al seguro y todos fueron similares. Se trató de “dobladuras de tobillos leves en horas de educación física por malas caídas, pisadas, práctica de deportes y demás, que lo solucionamos perfecto. Se les hicieron radiografías a los alumnos. Ninguna situación pasó a mayores”, dijo.

La institución tiene 500 alumnos en el turno tarde y 150 en el turno vespertino, es decir, un total de 650 estudiantes. “No tuvimos utilización de seguro por otras causas, por suerte. Peleas no se produjeron porque estamos funcionando con mediación y eso nos resultó muy bueno, positivo”, indicó.

Trámite

“Cuando se produce un accidente o una situación que amerita el seguro escolar en las escuelas todas las directoras están entrenadas para actuar. En su momento el IPS hizo capacitación”, explicaron desde el Instituto Provincial de la Salud. Si un alumno tiene un accidente, los responsables de la institución lo asisten, llaman a los padres o tutores para explicar la situación y luego completan un formulario triple. “Si no lo tienen impreso lo descargan de la página web del IPS para hacer lo que se llama la denuncia”, explicaron desde ese organismo.

Los padres reciben el papel por parte del director o directora y, si se trata de una emergencia, luego concurren a la clínica o sanatorio. “En estos casos pueden ir directo a la guardia de cualquier clínica o sanatorio de Salta Capital, como así también las del interior. Todas reciben a chicos en situaciones de emergencia”, sostuvieron.

En las localidades donde no hay prestadores privados el hospital público recibe a los alumnos accidentados.

“Más del 95% de los casos que se registran requieren prestaciones traumatológicas por caídas o golpes. Muy raras veces se requiere de otros especialistas”, recalcaron.

Si no reviste gravedad

Si no se trata de una situación de emergencia, como por ejemplo la rotura de un diente como consecuencia de una caída, “lo que tienen que hacer los padres es venir al IPS y dirigirse a la caja 1, que es la de seguro escolar. Ahí se autorizan todas las prestaciones y los medicamentos hasta un límite de dos sueldos mínimos de la administración pública, que son aproximadamente 14 mil pesos”, aseguraron desde el IPS.

Cuando se necesitan prestaciones que exceden ese monto de dinero corresponde la cobertura a la obra social si el niño la tiene. “En el caso de no tenerla, se les indica a los padres que presenten una nota solicitando una ampliación de cobertura y en el 100% de los casos se da la cobertura total”, puntualizaron.

“En el 99% de los casos no se excede los 14 mil pesos. En general este monto alcanza para todo. Cuando la situación es de mayor gravedad, el IPS primero garantiza la prestación y luego pide a los padres que presenten la nota”, finalizaron.