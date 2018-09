No se debe pagar depósito en sanatorios por seguro

Padres de adolescentes que habían sufrido un accidente en la escuela, días atrás, manifestaron su malestar e indignación ya que en un sanatorio capitalino les pidieron un depósito de 300 y 200 pesos respectivamente para asistir a los estudiantes.

Consultadas sobre estos casos, fuentes del IPS explicaron que "cuando se trata de seguro escolar, y esto está conversado con las clínicas y sanatorios, no corresponde que los padres abonen nada. El seguro les cubre todo, entonces no corresponde que cobren ningún tipo de plus y si es que lo cobran, le solicitamos a la gente que haga la denuncia".

Las denuncias pueden realizarse mediante la página web del IPS: http://www .ipssalta .gov.ar, a través de los buzones que hay en las oficinas del organismo o personalmente en España 782, primer piso, oficina de calidad.

Con respecto a si hay un aumento de casos, las fuentes contestaron que "no hay un incremento significativo de los casos, es como que acompaña el crecimiento de la población".

Pagos

La cobertura del seguro escolar que brinda el IPS desde el primer día de clases hasta el último protege a alumnos inscriptos en nivel inicial, jardín y prejardín, primaria y secundaria de escuelas públicas de todo el territorio provincial.

El seguro y su cobro tiene carácter imperativo de acuerdo a la ley provincial 5110/77. Se abona una sola vez al año al comienzo de las clases en cada establecimiento educativo.

En los niveles inicial, primaria y secundaria, según el costo fijado para 2018, el hermano mayor paga 83 pesos y los menores pagan 41,5 pesos. Los terciarios y bachilleratos para adultos pagan 83 pesos.

Si los padres son carentes de recursos, los directores informan la situación al IPS y ellos no pagan.

El plazo fijado por el Art. 9§ decreto 1206/77, para la rendición de lo recaudado por parte de directivos de escuelas en concepto de aportes es de 30 días a contar desde el cierre de los períodos de inscripción de la matrícula escolar.

Concientizar

Docentes consultadas recalcaron la necesidad de "concientizar a los papás porque hay algunos que no quieren pagar el seguro escolar. En general, el 95% paga pero el resto no toma conciencia sobre el pago. Renuncian, o no quieren pagar porque argumentan que tienen cobertura social. Es muy importante para nosotros como docentes y para ellos como papás que son quienes deben tener en resguardo para el niño en todo momento, esté o no en la escuela", dijeron.

También hay casos de padres que no tienen recursos y no abonan el seguro.

No obstante, los docentes explican que los alumnos están cubiertos. "Si el niño se accidenta, nosotros lo mismo le hacemos el seguro por más que no haya pagado. Se le expide el formulario del seguro porque a la cobertura igual se la pueden dar en un hospital público", explicaron.

Las prestaciones

Las prestaciones incluidas en el seguro son: atenciones médicas sanatoriales, bioquímica, odontológica, farmacéutica o prótesis (no incluye dentales).

Cubren todo lo referido al período lectivo: en días hábiles durante el trayecto de ida y vuelta a la escuela, la permanencia en la institución dentro de los horarios establecidos, sea en clases, recreos y en toda actividad vigilada por los docentes. Quedan incluidas las visitas a museos, fábricas, desfiles, torneos, etc. En estos casos rige en días sábados domingos y/o feriados.

Para los eventos a realizarse fuera del ámbito edilicio deben comunicarse al IPS con anterioridad, en la sede Mitre y Belgrano. En el interior, pueden hacerlo en cada delegación.

Para mayor información llamar a la línea gratuita 0800-777-4777.

Fracturas de muñeca, entre las más comunes

Un especialista en traumatología se refirió a los cuadros más usuales.

Sebastián Soria, traumatólogo de la guardia del Hospital Público Materno Infantil, explicó que dentro de la escuela, “lo que encontramos son sobre todo traumatismos y fracturas de muñeca leves. Hay traumatismos de rodillas, de piernas, algunos de cráneo, pero la mayoría no revisten gravedad”.

El especialista expresó que es muy común que los niños jueguen, salten y corran en los patios de las escuelas durante los recreos. “Es algo normal y hasta muy saludable que lo hagan, pero en algunos casos se caen y se producen fracturas”, sostuvo.

Lo habitual “es que un niño corra, porque por ejemplo, está jugando al fútbol o está en el recreo, y se caiga, golpee y se produzca una pequeña fractura de muñeca, pero en general no pasa de esa situación”, dijo.

La asistencia

Ante un golpe o fractura lo primero que hace el traumatólogo es revisar al paciente. “Uno interpreta qué posibilidad diagnóstica puede llegar a tener el traumatismo y le saca una radiografía”, indicó.

El profesional aseguró que luego se evalúa si hay fractura. “Si hay y está desplazada, hay que ingresar a quirófano para reducirla y esto lleva un día de internación. Si no, le colocamos un yeso de inmovilización para que la fractura esté estable y se alivie el dolor, calme la inflamación y podamos resolver la fractura”, puntualizó Soria.

La recuperación del paciente dependerá del tipo de fractura. Cuando se trata de una simple, con un mes de inmovilización el paciente estará muy bien, pero hay otras que requieren hasta un mes y medio o dos de inmovilización para luego retomar de a poco la actividad.

Prevención

Al ser consultado sobre vías de prevención de accidentes escolares, Soria respondió que “es un poco difícil. En mis consultas, lo que he visto a lo largo del tiempo son traumatismos por caídas de chicos que estaban corriendo y llegaron con una pequeña fractura. Es muy difícil lograr que un chico se quede quieto sin moverse”.

Sin embargo, “hay otros accidentes que se pueden prevenir como, por ejemplo, una travesura, que un chico se suba a un banco, salte y caiga, pero este tipo de accidente no es habitual”, agregó.

En las escuelas “suelen ocurrir accidentes leves que se resuelven en la guardia, pequeñas fracturas. En cambio, a la entrada o salida de la escuela sí ocurren otro tipo de accidentes que ya son un poco más complejos, como los protagonizados por motocicletas porque los padres trasladan a sus hijos por este medio. Dentro de la escuela los accidentes no son complejos”, finalizó el especialista.