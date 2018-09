Martín Etchevers: "Desde Adepa seguiremos abordando  el presente y el futuro sin miedos, con creatividad y con pasión”

Anoche se llevó a cabo en Mendoza la comida de clausura de la 56ª Asamblea de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa). El nuevo presidente de la entidad, Martín Etchevers, se dirigió a los directivos y representantes de medios de todo el país e invitados especiales para marcar los principales ejes que tendrá su gestión. “No tengan dudas de que Adepa seguirá asumiendo cada momento histórico que le toque vivir. Así como elevó su voz cuando se buscaba anular la intermediación del periodismo y transformar a los medios en enemigos del pueblo, hoy seguiremos poniendo sobre la mesa el valor estratégico de esta actividad para los grandes intereses nacionales, en un contexto de crisis económica”, señaló.

“Seguiremos levantando fuerte nuestra voz para preservar y fortalecer a esas miles de voces que expresan el valor de la democracia y del progreso en cada una de las localidades de nuestro extenso país, que reflejan a los 44 millones de argentinos en cada lugar donde viven, donde luchan y donde construyen el futuro”, enfatizó Etchevers.

El nuevo presidente de Adepa para el período 2018-2019, electo en Mendoza al finalizar la Asamblea agregó: “Y seguiremos alzando la voz también en un escenario global dominado por grandes plataformas tecnológicas y donde muchos pretenden reemplazar el trabajo del periodismo por propaganda maquillada de comunicación directa y de participación ciudadana. O en el mejor de los casos, por un caos informativo donde se confunden datos con opiniones, hechos con ficciones, noticias reales con fake news”.Ante autoridades nacionales como el ministro de Medios Públicos Hernán Lombardi, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, los ministros provinciales Martín Kerchner y Gianni Venier, y los intendentes Tadeo García Salazar, de Godoy Cruz, y Marcelino Iglesias, de Guaymallén, Etchevers expresó: “Eso queremos seguir haciendo en Adepa. Abordar el presente y el futuro sin miedos, con creatividad y con pasión. Con audacia y con responsabilidad. Tenemos una historia muy rica, que nos empuja y nos desafía. Tenemos nombres que forjaron nuestros principios y nuestra identidad en momentos muy cruciales para el país y para la libertad de prensa”.

“En Adepa nos preocupa -y mucho- la salud de la industria y la sustentabilidad de nuestras empresas periodísticas. Nos preocupa en función de que como medios podamos cumplir más acabadamente, más libremente, más autónomamente, ese objetivo de decir lo que pensamos, de criticar lo que nos parece criticable, de saludar lo que nos parece saludable, de investigar y auditar al poder, de contribuir al debate, de representar las preocupaciones de nuestras audiencias, de aportar una visión de la realidad a la agenda pública”, dijo Etchevers.

Al finalizar su discurso el presidente de Adepa entregó un reconocimiento a Luis García, CEO del diario Los Andes, por el 135 aniversario de la fundación del diario. García señaló que los “debates e intercambios que se dieron durante la asamblea de Adepa seguramente redundaran en propuestas y acciones para la adaptación y la evolución de Los Andes”. “Estamos muy felices haber sido anfitriones de la Asamblea, y también estamos muy felices de nuestros 135 años de vigencia”, señaló el directivo de Los Andes.

Alfredo Cornejo: “El periodismo profesional es cada vez más importante en la escalada de los formatos digitales”

A su turno, el gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo ponderó la presencia de Adepa en la provincia. “Es de gran estímulo y trascendencia para nuestra ciudadanía, y particularmente para el gobierno que encabezo, que una de las organizaciones de la sociedad civil más importantes dedicada a la promoción de la libertad de expresión y la libertad de prensa, esté reunida acá, en Mendoza”.

Cornejo subrayó, además, el tono federal que aporta ADEPA, debido a la amplia representación geográfica de sus integrantes, “que junto con la calidad de las exposiciones que ofrecen, vigorizan la importancia de estos encuentros”. “Y, por supuesto, es un gusto también que la reunión sea en esta casa largamente centenaria, tan vinculada a la vida mendocina, como es Los Andes”, agregó.

En su discurso, el gobernador reflexionó sobre el rol de los medios en la era de la desinformación: “En este mapa, muchas veces impreciso, de multidireccionalidad, la diferencia más aguda entre la comunicación espontánea, anónima y la de los medios profesionales es, ni más ni menos, la verificación efectiva de los hechos. Sin vueltas. Quiero decir que el gran valor del periodismo debe ser hoy más que nunca “respetar la dignidad de los hechos”, como definiera con brillantez imprescriptible, Hannah Arendt”.

“La posverdad y sus mitos lacerantes para el conjunto de la sociedad, no puede constituirse en el dominador prevalente del debate público mientras haya medios serios, diversos y un periodismo profesional, capaz de explicar y respaldar sus porqués. Esa es la tarea en la que, desde mi punto de vista, le toca enfocarse en materia de contenidos a la dirigencia periodística frente al desarrollo incierto de las redes sociales”, enfatizó Cornejo. “Creo que el periodismo profesional es cada vez más importante en la escalada de los formatos digitales. No tengo dudas de que debe constituir el primer escudo de la verdad cívica. Sencillamente porque es el periodismo profesional la fuente que debe incorporar al dominio colectivo los elementos conceptuales que para el pensamiento simplificado y fragmentado de las redes no parece relevante, quizá porque ayuda a sostener el sesgo confirmatorio del emisor o porque carecen de impacto o por la misma pereza validatoria, pero que son fundamentales para la comprensión de los hechos”, dijo el gobernador mendocino.