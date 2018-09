Barcelona sigue estancado: igualó con el Athletic 1 a 1

Barcelona no levanta cabeza y extiende su racha a tres partidos consecutivos sin ganar, al igualar con el Athletic de Bilbao 1 a 1, en la séptima fecha de la Liga española.

Óscar de Marcos aprovechó en boca de gol un pase desde la izquierda para hacer el 1 a 0 (41’), pero en el 83’ Munir remató en boca de gol para hacer el empate del Barça.

El empate mantiene provisionalmente al Barcelona al frente de la clasificación, a la espera de lo que haga el Real Madrid en el derbi madrileño que cierra la jornada del sábado.

Los azulgrana acumulan ya tres partidos consecutivos sin ganar (y solo 2 puntos de 9 posibles), antes de visitar el miércoles al Tottenham en un difícil compromiso de Champions.

El Barcelona, que empezó el partido con Messi y Sergio Busquets en el banco de suplentes, sufrió mucho en la primera parte la presión intensa de los Leones, y no sería hasta la segunda, con el astro argentino ya en el campo cuando lograría romper la buena organización del Athletic.

Messi “es el mejor jugador del mundo, pero no podemos depender de que salga a solucionar. Estamos aquí jugadores por lo que hicimos en otros equipos, no depende solo de que entre Messi o Busi, creo que debíamos haber ganado antes el partido sin que entren ellos”, dijo Luis Suárez, tras el partido.

Al cuarto de hora de juego, Raúl García se sacó un disparo que palmeó fuera el meta barcelonista Marc André Ter Stegen (13).