Boca buscará sonreír luego de los cachetazos

Boca, golpeado tras la derrota en el Superclásico y la eliminación de la Copa Argentina, solo piensa en la Copa Libertadores, por lo que prepara un equipo alternativo para recibir esta noche a Colón de Santa Fe, en la Bombonera, en un partido correspondiente a la séptima fecha de la Superliga.

El encuentro se disputará desde las 20, en el estadio Alberto J. Armando, con el arbitraje de Germán Delfino y la televisación de Fox Sports Premium.

El elenco de La Ribera vive el peor momento del ciclo de Guillermo Barros Schelotto e incluso luego de la caída ante Gimnasia y Esgrima de La Plata, por la Copa Argentina, el presidente Daniel Angelici tuvo que salir al cruce de los rumores sobre una posible salida del Mellizo.

La derrota con River en la Bombonera, por la Superliga, y la eliminación del torneo federal ante el Lobo platense fueron dos golpes fuertes y sucesivos, que hicieron mella en el ánimo xeneize y dejaron tambaleando a Guillermo Barros Schelotto.

Ahora, en el horizonte asoma el partido con Colón, pero el próximo jueves será la revancha ante Cruzeiro por los cuartos de final de la Libertadores, por lo que el entrenador guardará lo mejor para ese compromiso, al que irá con una ventaja de dos goles lograda como local.

Si bien no confirmó la alineación titular, el técnico dio algunas pistas en los entrenamientos, en los que regresaron los marginados Gino Peruzzi y Emanuel Reynoso, el arco fue ocupado por el juvenil Manuel Roffo, en la mitad de la cancha estuvo Fernando Gago y en el ataque Mateo Retegui, el hijo del Chapa Retegui.

De todas maneras, Roffo no será el arquero ya que no fue citado por Barros Schelotto, por lo cual podría mantener a Agustín Rossi o decidir que juegue Javier Bustillos.

Por su parte, el sabalero, que viene de ganarle como local a Godoy Cruz (3-1) por la Superliga, cayó entre semana ante Junior en Barranquilla por los octavos de final de la Copa Sudamericana (0-1) y el próximo jueves disputará la revancha en Santa Fe.

Ante esto, el técnico Eduardo Domínguez piensa en darle descanso a algunos futbolistas, aunque varios titulares estarán en la Bombonera, donde intentará dar el golpe ante el alicaído conjunto local.

En la defensa, el ex Boca, Clemente Rodríguez, jugaría por Gonzalo Escobar y en la mitad de la cancha ingresarían Mariano González y Adrián Bastía, por Marcelo Estigarriba y Franco Zuculini, mientras que Alan Ruíz estaría como media punta, ocupando el lugar de Tomás Chancalay.

Formaciones:

Boca: Agustín Rossi o Javier Bustillos; Gino Peruzzi, Paolo Goltz, Leonardo Balerdi, Lucas Olaza; Nahitan Nández, Fernando Gago, Agustín Almendra, Emanuel Reynoso; Sebastián Villa y Mateo Retegui. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Colón: Leonardo Burián; Gustavo Toledo, Erik Godoy, Emmanuel Olivera, Clemente Rodríguez; Matías Fritzler, Adrián Bastía, Leonardo Heredia, Mariano González; Alan Ruiz; Nicolás Leguizamón. DT: Eduardo Domínguez.