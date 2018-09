De Rosario a Suiza: Fernanda Yapura, la gran campeona

María Isabel Plaza y Nicolás Yapura son los padres de la siete veces campeona argentina de ciclismo, y única representante argentina que compite en Europa por estos días, la joven de 19 años Fernanda Yapura.

Su vida sacrificada tuvo el acompañamiento de sus papás desde muy pequeña. Hoy es noticia internacional por su performance en los dos últimos mundiales de ciclismo. María Isabel y Nico esbozan una sonrisa cada vez que alguien les pregunta por su hija.

Pero también los embarga la melancolía al saber que aquella nena campeona argentina tiene su futuro apostado en tierras muy lejanas de su Rosario de Lerma natal.

“Estamos muy contentos con ella por todo lo que está haciendo a nivel mundial. Hasta nos resulta raro verla en las cadenas de canales deportivos internacionales dando entrevistas. Apenas ayer estaba con nosotros compartiendo tantas cosas. Ella siempre fue independiente, me alegro de saber que está cumpliendo su sueño”, dice emocionada María Isabel, que atiende en el hospital Joaquín Corbalán como licenciada en Trabajo Social.

Por su parte, Nicolás es operario de Massalin Particulares en esta ciudad.

Las últimas noticias fueron gratas para ellos. Fernanda salió en 34 lugar en el mundial de ciclismo disputado en Innsbruck, Austria.

Con su corta edad participó con las elites del ciclismo femenino. En su categoría sub-23 fue cuarta en este mundial.

Sus papás, ansiosos, han seguido la transmisión vía satélite. Allí también estaban sus hermanos María José, Ana Laura y Nahuel. Su tía Edith llamaba a todos los vecinos y conocidos para que alentaran a su sobrina en este mundial. Apenas terminó la transmisión, los recuerdos del esfuerzo y la perseverancia fueron el eje de los comentarios.

“Ella quiere ser médica pero nunca dejar el ciclismo. Ahora está radicada en Suiza, con posibilidad de seguir el próximo año en Europa donde compite hace dos años, y cuando viene me dan ganar de decirle: ¡Quédate! Estoy consciente de que es imposible. Confiamos en ella, y en que su proyecto de vida es su decisión”, dijo la mamá de la campeona.

Fernanda Yapura, 7 veces campeona nacional y única argentina que compite en Europa

Nicolás, su padre, fue quien la entreno en sus comienzos del mountain bike. El día que fue observada en Mar del Plata para ser llevada a Europa nunca se le olvidará: “Apenas la vieron competir en ciclismo de ruta y en pista le ofrecieron integrar un equipo para salir fuera del país. Tenía 18 años recién cumplidos. Todo es tan vertiginoso. Se la extraña, pero sabemos que es por su bien”.

El apoyo de la familia bien constituida y afianzada ha sido fundamental en el desarrollo deportivo y como persona para la campeona argentina.

Apenas terminó el secundario, eligió seguir Medicina, pero justo en ese momento surgió la posibilidad de ir a competir a Europa.

“Fernanda es de perfil bajo. Hay gente que no sabe a qué se dedica y me preguntan ‘¿qué es de la vida de su hija’, y yo les digo: ‘ahí anda, siempre en bicicleta’, a lo que me responden ‘ay estos chicos’. Para nosotros todo esto es muy natural. Aunque saber que está muy lejos, me pone melancólica. Triste jamás, porque mi hija, hace lo que le gusta y creo que lo hace muy bien”, dice entre sonrisas Maria Isabel, mientras muestra fotos y videos del último mundial que corrió su hija.

Otros vecinos saludan a la madre y le preguntan cuándo viene Fernanda y si es lindo Suiza. “Me preguntan cada cosa. Pero yo les respondo porque quieren saber de mi hija, somos de pueblo, no tiene nada de malo preguntar por alguien de la familia, más si esa persona corrió dos mundiales de elite femenino”, dice.

La madre tiene contacto permanente con la campeona. Cuenta que vendrá a fin de año y no ve las horas de tomar unos mates con su hija. Así de sencilla es la familia Yapura.

Viven en el barrio San Rafael, ahí donde Fernanda aprendió a andar en bicicleta.