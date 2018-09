La ceramista andina que atrapa al viento, las montañas y los cóndores cuenta su historia

Una torneta, una esteca, las piedras de donde obtienen la arcilla, un cuchillo para moldear el barro que va saliendo como una obra mágica y un cuaderno para anotar las ventas que logran las artesanas de la cerámica de San Antonio de los Cobres; todo eso adorna el escritorio de Milagros Martínez.

En diagonal a su mirada deslumbra con el sol por la ventana del Centro Cultural América las piezas en una gran vidriera, de variadas formas, donde hay compoteras, cazuelas, fuentes, vasos, tazas, salseros, portavelas, azucareras y mates, entre otras tantas cosas que realizan en los talleres de Thuru Maky, situado en la ciudad andina de San Antonio de los Cobres.

De pronto se van los turistas, los curiosos, los que preguntan y no compran y Milagros se dispone a contar cómo fue que llegó a este punto de su vida donde vive de la venta de cerámicas que fabrica con su tiempo y con su creatividad que no conoce de horarios ni rutina.

Lo cierto es que Milagros se dedicó a esto de las cerámicas en grande. Hoy tiene 59 años y desde hace unos siete años que inunda sus manos con el barro de la cordillera.

Ella nació en un paraje que se llama Piscuno, a unos 30 kilómetros de San Antonio, por la vieja ruta nacional 40 que iba a las salinas.

Su infancia plenamente rural, en un lugar en donde los vecinos están a kilómetros, en donde no hay agua para sembrar nada y donde solo se crían animales para subsistir. Su mamá la crió sola. Nieves fue madre soltera y Milagros hija única; difícil para el contexto de montaña.

“Yo no fui a la escuela porque no había. Mi mamá me enseñó las primeras letras al mismo tiempo que aprendía a pastorear, a esquilar las ovejas, hilar, tejer, cocinar y todo lo que debe saber una persona para sobrevivir en la Puna. Después de grande ya fui a la escuela de adultos, pero eso sería mucho más adelante”, dijo la protagonista de esta historia inconclusa.

La primera vez que fue a San Antonio de los Cobres fue a los 15 años. Siempre llevando lo que producían de telares y para comprar la mercadería tan necesaria para vivir. Luego volvió a 18 y otra vez, la definitiva a los 25, cuando se decidió a ingresar a la escuela para adultos.

No duró mucho.

Allí conoció a René Urbano, un jujeño de la localidad de Susques y parece que el flechazo fue como un garrotazo porque automáticamente quedó embarazada del primer hijo de la pareja. Se ríe mucho cuando recuerda y cuenta.

“Egresé rápido con el Urbano”, dijo a las carcajadas y siguió: “Tenemos con ese hombre cuatro hijos, de los cuales tres son ya profesionales y uno que es chico aún. Horacio, el culpable de mi egreso, ya es sacerdote en Colonia Santa Rosa; Sonia es maestra de grado, Pilar es profesora de Turismo y maestra también, y José, que solo tiene 14 años.

Con los chicos grandes Milagros comenzó a trabajar de cocinera en una hostería de San Antonio de los Cobres. En tanto que René siempre mantuvo a la familia con chanchas de trabajos vinculados a la construcción, aunque se debe decir que hace lo que se necesite.

Luego de 10 años de trabajo quedó embarazada del último, de José, y como no la tenían en condiciones de regularidad la despidieron. La dejaron sin trabajo con un niño por venir.

De ahí pasó a otro restaurante y duró solo un año. Luego, siempre en el rubro gastronomía, pasó a un comedor de una minera. Era tan buena que tuvo la oportunidad de ir a un campamento, pero no aceptó por el bebé. Así fue que nació el Comedor Don Pepe como un emprendimiento familiar.

Primero anduvo bien, pero luego las enfermedades de dos tíos que tenía a cargo hicieron que el negocio decayera en la mediocridad de la inconstancia.

Así fue que luego de todas las desgracias, hace unos 7 años aproximadamente, Milagros comenzó a aprender en el taller de cerámica que promueve el municipio de San Antonio de los Cobres.

Con capacitaciones y experimentaciones empezó a desarrollar sus propios trabajos.

“Nuestras cerámicas son diferentes a las que se venden en los destinos turísticos. Tenemos dos clases de cerámicas. Una que es esmaltada que se cuece dos veces. La primera a 840 grados centígrados y luego le ponemos el esmalte y la cocemos nuevamente a 1040 C y son aptas para los hornos a microondas. Luego tenemos otro tipo de cerámica en donde la arcilla se mezcla con pirca y se cuecen a 1040 C de una sola vez. La pirca es una piedra blanda que molemos hasta hacerla polvo y es lo que hace que sea más dura. Estas cerámicas son aptas para el fuego directo de llama o brazas; son buenas para cocinar porque son extremadamente duras”, explicó.

Ella anduvo ya vendiendo por El Carril, Jujuy, en Colonia Santa Rosa y por todos los lugares en donde la inviten a lo que sea ferias de artesanos.

Las alas de los cóndores, las montañas que adornan su pueblo y el viento son los motivos del arte que acompañan los útiles productos que fabrica con sus manos pequeñas.

Explica, charla, pregunta también con la dulzura especial de los puneños salteños.

Ella cuenta que todo comienza cuando logran pagarle en transporte a un camión que va a retirar la piedra cruda de una minera a 110 kilómetros de San Antonio. Luego la mantienen a dicha piedra en agua durante tres días para luego ser limpiada y tamizada por un colador. Con la arcilla ya lista es cuando aparecen las herramientas y las manos que le irán dando forma al barro. Esas forma irán luego al horno de la asociación que le dará tanto calor como haga falta.

La venta será ya cuestión propia y por eso visita ferias y exposiciones de artesanos.

“Me gusta este trabajo, vivo de él, porque a mis tiempos los manejo yo. Mis creaciones son cosas que van saliendo sin apuros, sin obligaciones. Yo trabajo por pedidos, aunque muchas veces me arrepiento porque la otra semana vino una mujer y me pidió 100 souvenires para una boda y yo acepté.

También trabajo para restaurantes y hoteles, pero ellos saben cómo trabajo yo. También me encargan cosas para llevar a otros lados y yo hasta envío todo. Yo uso cajas de manzanas porque tienen unas orejas que no deforman la caja. Yo me preocupo por todo”, dijo de manera muy abierta y amena.

Sobre el futuro dijo: “Yo voy a seguir trabajando el barro hasta que Dios diga, porque no voy a dejar esto, porque esto me completa”, concluyó.

Sobre “Thuru Maky” y la muestra

En el Centro Cultural América se presenta la muestra conjunta entre el Museo de Antropología de Salta y la Asociación “Thuru Maky”, manos de barro, corazón de cielo, de San Antonio de los Cobres, cuya Municipalidad colabora incondicionalmente en esta iniciativa cultural.

La Asociación “Thuru Maky” se encuentra en la localidad de San Antonio de los Cobres, un pueblo de 5.500 habitantes, a 3.775 metros sobre el nivel del mar, en plena Puna salteña.

La asociación está conformada por mujeres artesanas y productoras que brindan, a quienes las visiten, la posibilidad de crear sus propias artesanías.

Ellas unieron sus capacidades para crear una marca propia que identifique sus productos artesanales. Así nació Thuru Maky, que significa “manos de barro” en quechua, y que están apuntaladas por la Municipalidad de San Antonio de los Cobres.

El equipo de trabajo atravesó todas las etapas para llevar adelante este proyecto. Todo comenzó cuando la Intendencia impulsó tareas de capacitación y, luego de ver sus avances, les ofreció el horno para que continúen trabajando en sus artesanías. “Tuvimos muchas capacitaciones y no queríamos dejar pasar la oportunidad porque veíamos que la cerámica era una actividad rentable, y que teníamos en el lugar”, explica Alejandra Alejo, una de las pioneras del grupo.

En tanto que el Museo de Antropología acerca parte de nuestro patrimonio a través de la muestra itinerante que incluye la alimentación prehispánica, la cual compone un aspecto importante en la reconstrucción de las condiciones de vida de los antepasados.