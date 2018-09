Fito Páez: “Nunca pertenecí a ese movimiento político, al kirchnerismo”

Señaló el reconocido músico argentino al Diario New York Times en una entrevista. Además señaló que la crisis que vive la Argentina se puede solucionar en las próximas elecciones.

El músico Fito Páez aseguró en Nueva York que “nunca” perteneció al kirchnerismo y consideró que “la crisis coyuntural” que vive la Argentina “puede ser resuelta en las próximas elecciones”, algo que tras “haber atravesado periodos dictatoriales es un logro fundamental”.

“Yo solo apoyé ciertas políticas de los gobiernos kirchneristas, pero nunca pertenecí a ese movimiento político”, afirmó en declaraciones al New York Times en una nota a propósito de su actuación de hoy en el célebre teatro Carnegie Hall.

Consultado por su relación con el anterior Gobierno, el rosarino dijo compartir “un montón de decisiones que ellos impulsaron, como el matrimonio igualitario, la asignación universal por hijos y la creación de universidades públicas, porque todas esas cosas no existían en el país”.

No obstante, “el kirchnerismo se inicia en el 2000, y en ese entonces yo ya había grabado quince discos y tenía una carrera muy sólida”, aclaró el músico, de 55 años. Y añadió: “Soy un hombre de las artes, de las humanidades, pero me gusta reflexionar y activarme por las causas sociales. Es bueno recordar que escribí Al lado del camino en 1999 y ahí digo que yo ya no pertenezco a ningún ismo”.

Sobre la situación actual de la Argentina, Páez dijo que “la crisis es terrible, pero después de tantos años aciagos vividos en la dictadura, tenemos un montón de tiempo votando en presidenciales y legislativas”.

“Por eso -apuntó- cuando el pueblo toma una decisión incorrecta tiene la posibilidad de arreglarlo inmediatamente o apoyar esa gestión y eso tiene un valor enorme. Pienso que la crisis coyuntural que estamos viviendo puede ser resuelta en las próximas elecciones y eso, para los que hemos atravesado periodos dictatoriales, es un logro fundamental. Confiemos en el voto popular y en la inteligencia de los pueblos”, reclamó en la entrevista.