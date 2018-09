Empeora la crisis en una clínica y un sanatorio

La situación de los trabajadores del sanatorio El Parque (avenida Yrigoyen 273) y la Clínica del Neurodiagnóstico (Jujuy 140) va de mal en peor. Los empleados de esos centros de salud privados reclaman desde hace meses por mejoras salariales y el pago de haberes retrasados, pero no obtienen soluciones. Mientras tanto, el costo de vida se encarece día a día.

Desde la Asociación de Trabajadores de la Sanidad (ATSA) iniciaron distintas acciones gremiales para destrabar el conflicto, aunque hasta ahora las medidas fueron infructuosas.

Los trabajadores, en tanto, realizaron manifestaciones en sus puestos laborales y tampoco tuvieron los resultados esperados.

Ante esa situación, la dirigencia de ATSA anunció que solicitará una reunión urgente con autoridades del Ministerio de Trabajo para abordar la problemática de la clínica y el sanatorio. Se comprometieron, además, a iniciar acciones legales por supuestas retenciones indebidas sobre los sueldos de los empleados.

"En los últimos años y en reiteradas oportunidades hicimos pública nuestra preocupación por el mal manejo administrativo y económico de estas empresas, puesto de manifiesto en los atrasos salariales, el no cumplimiento de los convenios colectivos de trabajo, la deuda de los sueldos anuales complementarios, el no pago de los aportes y contribuciones, la retención indebida de los descuentos realizados al trabajador, el recargo de funciones por cargos dejados vacantes y el no cumplimiento de las licencias reglamentarias, entre otras", dijo el secretario general de ATSA, Eduardo Abel Ramos.

El dirigente sindical y exdiputado provincial sostuvo que la precaria situación de las empresas de salud en conflicto no se debe a la crisis económica del país sino a cuestiones "administración irresponsable".

Ramos afirmó: "No existe una estabilidad laboral porque no hay condiciones dignas de trabajo y porque no se cumple mínimamente con el pago de los haberes. Estas patronales hacen caso omiso a los convenios colectivos y al pago de los aportes y contribuciones. Es decir, hoy las patronales descuentan de sus haberes a los trabajadores lo concerniente por aportes y contribuciones y no hacen efectivo esos aportes a sus destinatarios".

En un comunicado, ATSA enumeró los conflictos laborales: En el sanatorio El Parque reclaman por la demora en el pago de los haberes, deudas en la liquidación de los medios aguinaldos, incumplimiento del convenio colectivo de trabajo, contratación de trabajadores en negro, acoso laboral, suspensiones indebidas y amenaza de despidos, entre otros.

En la Clínica del Neurodiagnóstico la protesta es por atrasos salariales, falta de pago a las obras sociales, desconocimiento de convenios colectivos, incumplimiento en los aportes jubilatorios, lo que impide el cobro de salarios familiares, mal trato al personal y desobediencia a resoluciones del Ministerio de Trabajo.

Niegan que vaya a cerrar El Parque

Tras los rumores de un posible cierre del sanatorio El Parque, desde la institución negaron esa situación. El rumor había surgido tras la última asamblea general ordinaria que se hizo entre socios de la empresa.

“El sanatorio no va a cerrar sus puertas y no hubo ningún tipo de situación irregular durante la asamblea”, sostuvo a El Tribuno uno de los participantes de la reunión, que prefirió resguardar su nombre.

“Hay un grupo de socios que están disconformes con la gestión que se está llevando a cabo en el sanatorio. Sus dichos son infundados. Hay un vacío fiscal pero eso no quiere decir que habrá un cierre. La salud privada en general está en crisis. Hay una deuda importante”, agregó.

“El sanatorio tiene un gran estándar de calidad y acreditación internacional”, añadió la fuente.

Recalcó también que “es mentira que se les debe sueldos a los empleados. Los sueldos están al día. Lo que sí ocurre es que hay aguinaldos atrasados”.