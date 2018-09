Las casas de electro ya aumentaron y se espera una suba en las góndolas

Después del jueves negro que vivió el Gobierno nacional, cuando el dólar rozó los $41, se espera que la devaluación del peso frente a la moneda norteamericana tenga un fuerte impacto en las góndolas y en los productos tecnológicos. En los distintos comercios de la ciudad se vive un momento de incertidumbre sobre lo que va a pasar, pero casi todos los que fueron consultados por este matutino coinciden en que las nuevas listas de precios van a venir con aumentos.

Hasta el momento, las casas de electrodomésticos ya remarcaron algunos productos con subas que varían entre un 10 y 20%. Los incrementos se produjeron el mismo día que ocurrió la fuerte depreciación del peso nacional; mientras que los supermercados están esperando para remarcar.

Aún no hay datos ciertos sobre cuánto será el porcentaje que remarcarán los supermercados, pero se espera que sea entre un 5 y 10%, que es el aumento con el que los proveedores están mandando las nuevas listas de precios.

Aumentos

"Venta por el momento suspendida" fue el mensaje que recibieron muchos compradores el día jueves en las casas de electrodomésticos y esa situación despertó la alarma entre los consumidores. Muchos de los productos, especialmente los importados, tuvieron incrementos en sus precios.

Los gerentes de las distintas sucursales de retail no quisieron dar más presiones sobre que productos aumentaron, pero aclararon que el sábado, después de una jornada tranquila en el mercado cambiario, algunos de esos productos que fueron remarcados tuvieron una leve baja.

"Hubo gente que vino a comprar y le dijimos que no teníamos precio. Eso generó un poco de molestia en los clientes, pero tienen que entender que ante una devaluación así, es obvio que van a subir los precios. ¿Qué esperan? No vivimos en Australia, donde hay estabilidad, sino en Argentina donde pasan estas cosas", remarcó el gerente de una importante cadena de retail que no negó la turbulencia, pero intentó bajarle el tono.

Pese al desconcierto que se vivió, donde hubo momentos que por la escalada del dólar no había precios de referencia y la moneda norteamericana parecía no tener techo, los gerentes de las empresas de electrodomésticos aclararon que las ventas no mermaron en comparación con meses anteriores.

Hasta el momento, el financiamiento con tarjetas de crédito no se vio afectado. Los comercios siguen vendiendo en cuotas, pero con una alta tasa de interés debido a raíz del aumento de la tasa de referencia dispuesta por el Banco Central que llegó al 60%.

Góndolas

Después de los rumores de desabastecimiento en las góndolas de los supermercados que surgieron durante la semana pasada, los encargados de las sucursales negaron esta situación y comentaron a El Tribuno que nunca hubo faltante de mercadería.

Los supuestos motivos de esa escasez correspondían a un posible abastecimiento de la gente anticipándose a la escalada de los precios o a que los comerciantes guardaban la mercadería para especular, pero este medio recorrió distintos supermercados, y tan solo encontró algunos estanterías vacías, pero correspondían solo a aquellos productos que estaban en oferta.

"En ningún momento guardamos la mercadería, pueden faltar algunos productos pero es consecuencia de que es principio de mes y la gente como cobró hace compras grandes. Esta el viernes, tampoco hubo problemas con los proveedores que entregaron la mercadería de manera normal. Ahora no sabemos lo que va a pasar en la semana, se rumorea que puede haber algún faltante porque van a venir con nuevos precios", aclaró el encargado de la sucursal de un supermercado de zona sur.