Insólito. En la escuela de comercio 5082 Dr Adolfo Güemes, que comparte edificio con el excolegio Nacional, descubrieron hace un par de semanas que tenían okupas dentro del establecimiento, en una vieja construcción ubicada al fondo del patio del colegio, donde cientos de estudiantes caminan a diario a partir de las 8, cuando ingresan al canchón deportivo para la hora de gimnasia.

El lugar usurpado, que estaba deshabitado, da sobre la avenida Bicentenario de la Batalla de Salta, justo detrás del conocido carro del Nacional, con cuyos dueños la institución mantiene una disputa judicial por la construcción realizada años atrás dentro de los límites del establecimiento educativo.

“Calculamos que estaban viviendo hace más de tres meses, como las ventanas estaban sanas y cerradas nosotros no veíamos al interior y no nos dábamos cuenta. Pero después rompieron las ventanas suponemos para hacer fuego porque hay indicios de fogata, y ahí advertimos de la situación”, señaló la directora Zaira Arroz.

Las alertas se encendieron un mes y medio atrás, cuando empezaron a ver en el patio más basura de lo usual hasta que descubrieron el motivo. La semana pasada, el colegio tuvo que pagar 1.500 pesos para desocupar lo que alguna vez fue la cocina de la vieja sandwichería. “Había colchones, mucha ropa, preservativos, botellas con pegamento, cajas tetra brik de vinos, sillas nuestras y hasta comida”, describió la directiva, agregando: “Evidentemente la gente viene a drogarse. No tenemos sereno. La casa que ocupaba antes el hombre que ya murió se la cedieron a la Cámara de Turismo, era un cargo de Nación que la provincia ya no lo da”.

Esas personas justamente ingresan al sector en cuestión por el jardín de Turismo, debido a que una parte del ligustro se salió. Desde allí avanzaron hacia el fondo de la casa, donde rompieron las “puntas de lanzas” de las rejas que hacen de medianera entre ambas instituciones. Trepan en medio de la oscuridad y saltan al patio interno del colegio.

“La verdad que es un problema compartir tapia, incluso la cantidad de mugre que Turismo acumula en su fondo con el viento se nos viene a nuestro patio”, dijo indignada la directiva.

Arroz hizo la denuncia policial correspondiente en la seccional primera que está a unas cuadras y los efectivos curiosamente le sugirieron ir a distintas horas para dar con los usurpadores y llamar al 911. “Somos todas mujeres, no podemos venir a la madrugada para arriesgarnos”, planteó con toda razón.

Pidió al Ministerio de Seguridad que se cuide la integridad de una institución educativa declarada patrimonio de la provincia y a la Justicia o quien corresponda se defina el litigio para poder reacondicionar el espacio.