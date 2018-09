Vecinos dicen que "tiemblan" sus casas

El mal estado de la esquina de Laprida y San Luis es motivo de reclamo de vecinas de la plaza Gurruchaga, que consideran que el pavimento no es el adecuado para resistir la cantidad de camiones y colectivos que recorren estas calles. Las mujeres relataron que sus casas tiemblan cuando pasan estos vehículos y consideraron que este cruce es peligroso por la cantidad de siniestros viales que hay. Por eso, también pidieron la instalación de semáforos.

Mirta del Valle Carrasco, residente en Villa Chartas, dijo a El Tribuno que ella informó esta situación a la Municipalidad de Salta en muchas ocasiones y que incluso habló con muchos funcionarios de la gestión actual de Gobierno, a quienes entregó varias hojas con los reclamos. Dijo que se cansó de ir al Centro Cívico Municipal a pedir soluciones. "Estuve hace unos cuatro meses y no volví más. Dije basta. Una arquitecta de Obras Públicas me dijo: "Esta tarde misma vamos a arreglar ahí'. Ya me conocen de memoria a mí".

Ante la consulta de este medio, el subsecretario de Obras Públicas del municipio, Francisco Agolio, fue hasta el lugar y consideró que el bache que hay en esa esquina es uno más de los tantos que hay en la ciudad. "No encuentro fundamentos en el reclamo, más allá de las molestias naturales que produce cualquier tipo de bache", manifestó. Observó que "no se producen vibraciones significativas" y aseguró que esto no tiene vinculación con la cisterna que se construyó en la plaza Gurruchaga para mitigar las inundaciones en este barrio.

El reclamo de Mirta Carrasco y de su hermana Silvia fue publicado en este medio a principios de febrero de 2016. La movida vecinal incluyó cortes de calles. Mirta recordó que el mismo día que se publicó la nota, el exsubsecretario de Obras Públicas, Ignacio Pancetti, se presentó en su domicilio, San Luis 1603, para conocer el estado de cosas.

Mirta contó que, al día siguiente, ella junto a dos vecinos fueron a ver a la exsecretaria de Obras Públicas y Planificación Urbana de la Municipalidad, Beatriz Blanco. Unos 15 días después comenzaron los trabajo de señalización y luego se hizo de nuevo el pavimento. Sin embargo, lamentó que a los tres meses todo se empezó a romper porque -según dijo- no dejaron que el pavimento se secara lo suficiente y por el paso de vehículos pesados. "No duró nada", manifestó la mujer, que seguía de cerca los trabajos.

"Tienen que rellenar los pozos o, al menos, traer señalización", pidió Mirta. Entre los muchos reclamos que hizo, dijo que hay uno relacionado con una playa de transferencia para que los camiones dejaran de ingresar al centro.

Silvia Carrasco, hermana de Mirta, relató que por la esquina de Laprida y San Luis pasan las líneas 4A y 1C de transporte público de pasajeros y también camiones de empresas privadas. "Se nos mueve toda la casa", explicó y notó que, por eso, algunos inmuebles, que están en torno de la plaza Gurruchaga, están destruyéndose.

"El movimiento comienza a mitad de cuadra (San Luis, entre Laprida y Chacabuco) y se concentra en la esquina, hasta el canal (sobre Laprida)", explicó ella, quien vive en Laprida 616. Alertó, además, sobre el pavimento que cubre el canal, que pasa por debajo de la calle Laprida, entre San Luis y el pasaje Anta, que está también en mal estado.

"No vemos la hora de que arreglen. Queremos una solución. Estamos muy cansados", declaró y evaluó que puede producirse un siniestro vial en cualquier momento porque los camiones pasan a toda velocidad.

Cuestionó también el estado de la rejilla para la lluvia, que atraviesa Laprida. "Está rota y se produjeron un montón de accidentes, que la prensa no sabe porque no se dan a conocer", comentó. La vecina demandó más seguridad para esa esquina: "Necesitamos semáforo y que saquen esta rejilla porque no nos da el servicio que tendría que dar".

.