Del Potro barrió a Coric y avanzó a cuartos en el US Open

El argentino Juan Martín del Potro (número tres del ranking ATP) dio un nuevo paso en el US Open, su torneo favorito. Superó anoche en tres sets al croata Borna Coric (20°) y avanzó a los cuartos de final del último Grand Slam del año.

En el estadio Arthur Ashe, fue triunfo del argentino por 6-4, 6-3 y 6-1. En la siguiente ronda enfrentará al estadounidense John Isner, que viene de eliminar al Milos Raonic.

Fue el primer cruce del historial entre Del Potro, campeón en Flushing Meadows en el 2009, y Coric, que a sus 21 años es una de las máximas promesas del circuito.

Ante Coric, Del Potro volvió a demostrar un tenis de alto nivel en las dos horas y cinco minutos que duró el pleito. ¿Sus números? 9 aces contra 6, un 80 por ciento en su primer servicio (65% de Coric), generó 15 situaciones de quiebre, de las cuales ganó 6 (su rival solo una), y contó con 33 tiros ganadores.

El tandilense, único argentino que sigue adelante en el US Open, sostuvo el buen desempeño que viene demostrando hasta el momento sobre el cemento del certamen neoyorquino. Continúa sin perder ningún set.

En sus dos primeros encuentros barrió sin sobresaltos al estadounidense Donald Young y al también local Denis Kudla. Luego, tuvo un duelo parejo ante el español Fernando Verdasco, pero supo sacarlo adelante con jerarquía y solidez en los momentos clave.

Le marcó el camino

El español Rafael Nadal, con un convincente triunfo ante el georgiano Nikoloz Basilashvili, mostró el camino de los cuartos de final al argentino que finalmente también estará en la próxima instancia.

El español no dejó muestras de sentir dolor en su rodilla derecha, que le molestó durante su complicado partido ante el ruso Karen Khachanov en la tercera ronda, y pasó por encima de su rival durante los dos primeros sets con la naturalidad de quien va cada día a trabajar.

Sin necesidad de florituras, Nadal fue buscando su sitio en la pista y, cuando lo encontró, castigó cada una de las dudas de su contrincante.

No necesitó más en una jornada relativamente cómoda para él, que solo se le complicó cuando se relajó en la tercera manga, teniendo que jugar casi una hora más para cerrar el choque en la cuarta.

Por el lado femenino, Serena Williams saltó a la pista frente a la estonia Kaia Kanepi con la motivación de acercarse de nuevo a las últimas instancias de un torneo que ha dominado en seis ocasiones y finalmente consiguió avanzar.

En la previa el partido no era sencillo. Kanepi ya dio cuenta en la primera ronda de la rumana Simona Halep (N.1) y el año pasado demostró que puede competir ante las mejores. Sin embargo, Serena fue mucho para ella, porque le ganó 6-0, 4-6 y 6-3.