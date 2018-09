Dalmasso: “Los métodos matemáticos quedan en la cabeza y permiten resolver problemas”

El director de la Olimpíada Matemática Argentina (OMA), Juan Carlos Dalmasso, estuvo en Salta para convocar a docentes que quieran sumarse como facilitadores al Festival de Problemas Matemáticos, que será los días 6 y 7 de noviembre en La Falda, Córdoba. Con esta iniciativa, la Secretaría de Innovación y Calidad Educativa del Ministerio de Educación de Nación busca que mejoren los malos resultados en matemática que obtuvieron niños, niñas y adolescentes en las pruebas que evalúan rendimiento académico.

¿Por qué vino esta vez a Salta?

Vine a Salta porque el Ministerio de Educación de la Nación está preparando un Festival de Problemas Matemáticos para profesores. Considero que este tiene que estar representado por profesores de todo el país, en donde se realiza la OMA. Esta da una cierta característica del profesor que está en ejercicio, que me parece que puede dar una información y formación al resto de los colegas. Quienes dinamicen ese festival podrían ser algunos de los profesores que están en Salta.

Salta participa de la OMA desde hace más de 50 años. Quizá uno de los matemáticos más importantes que le dio la impronta fue Roberto Ovejero, uno de los creadores de la Universidad Nacional de Salta (UNSa). Fue digno representante de la comunidad matemática y su función en la UNSa le dio la impronta al profesorado salteño, que fue superando las dificultades que se presentan normalmente en el desarrollo de las clases de matemática.

¿Cuál es el objetivo?

El objetivo es formar grupos de trabajo que durante los siguientes tres o cuatro meses preparen festivales de problemas para los alumnos cuando comience el año escolar.

¿Por qué se busca hacer esto?

El Ministerio de Educación está empeñado en que se resuelvan los serios problemas que tiene la enseñanza y el aprendizaje de la Matemática en la Argentina. Los resultados de las pruebas PISA son una muestra clara de esto.

Los festivales de problemas apuntan a desarrollar una mejor intuición geométrica, que es lo que le falta a la educación en el país. La enseñanza de la geometría ha dejado de ser una actividad, como lo era tradicionalmente. El Ministerio cree que con eso puede motivar a los chicos a un desarrollo de la intuición geométrica que beneficie la educación matemática en los resultados generales.

¿Qué es la intuición geométrica?

La intuición geométrica es la que permite condensar una cantidad de información simplemente al mirar. Hay una intuición que permite cuantificar con un golpe de vista. El ministro de Economía, por ejemplo, busca que crean en su palabra y enseguida muestra un gráfico en el cual la curva va hacia arriba. Busca que, con la intuición geométrica, la gente procese rápido mucha información de la que no se daría cuenta si viera en números.

Según los resultados de las pruebas Aprender 2017, es muy bajo el porcentaje de quienes alcanzaron el nivel avanzado y muy alto el de quienes no superaron el nivel básico. ¿Qué análisis hace de esto?

Eso viene, sobre todo, como consecuencia de la falta de intuición espacial que tienen los chicos en la escuela. Ellos no saben decir qué medidas tiene el patio porque nunca los llevaron a medir, por ejemplo. La torpeza en ese sentido es muy grande, como consecuencia de una mala formación matemática, porque esta se apoya en números y figuras.

El equilibrio entre la aritmética y la geometría permite sostener un buen desarrollo. Cuando eso no ocurre, es por los profesores de Matemática y por los otros, que usan los números: los de física, los de biología, los de idiomas. Cuando se habla de fracaso en la intuición geométrica es una gran responsabilidad de los profesores de matemáticas pero también de los demás. La responsabilidad es de la escuela.

Entonces, ¿la falta de intuición geométrica sería el principal diagnóstico que hicieron tras el mal desempeño en matemática?

Claro, eso marca la evolución del ser humano. El ser humano evoluciona sobre la base de una intuición con respecto a su espacio. Decir que carece de intuición geométrica es como si le faltara la vista. Si yo quiero explicarte un teorema, vos decís: “No lo veo”, hasta que, de repente, se te hace la luz y decís: “Ah, lo veo”. Quiere decir que lo estás viendo, que lo visualizás. Eso forma parte de nuestra estructura cultural. ¿Qué quiere decir ver? Es ver con la cabeza, es visualizar. Esa visualización viene, sobre todo, llevada adelante por la geometría y ella es una de las grandes ausentes en la enseñanza actual de la matemática.

Cuando usted se refiere al Festival de Problemas, ¿habla, por ejemplo, de pensamiento lateral?

De todo tipo. Todo lo que viene bien para la comprensión, para ver. Esta idea de pensamiento lateral, ¿por qué la tenemos? Lateral quiere decir algo que está relacionado con la geometría porque, de alguna manera, uno tiene idea de la verticalidad. Esto tiene que ver con la intuición espacial, que es fundamental y marca la evolución del ser humano.

¿Por qué el Estado nacional convocó a la OMA?

Porque desde hace más de 50 años la OMA trabaja con el profesorado llevando a la escuela... Nosotros trabajamos en la extraescolaridad, en los turnos complementarios, no directo en el aula. Entonces, realizamos una tarea a través de la cual lo que no se hace en el aula se hace afuera.

La OMA es como una academia montada dentro de la escuela. Entonces algunos chicos, que les gusta matemática y se apasionan por resolver problemas, participan en concursos con los que pueden competir a nivel mundial.

La semana pasada compitieron en Brasil y la Argentina ganó una medalla de plata y dos de bronce; tuvimos alguna cosecha. Eso nos permite comunicarnos con todos los chicos iberoamericanos o, en la olimpíada internacional, con los de todos los países. De ahí tenemos una visión del mundo y de la estructura educativa que tienen.

¿Por qué es importante esto?

La matemática no es un deporte pero se le parece mucho. Es un trabajo que apasiona. A veces alguno se aburre y los profesores nos preguntamos qué estamos haciendo mal para que, cuando uno se divierte, el otro se aburra ¿Qué es lo que lleva a uno a aburrirse, si el tema es apasionante? Tal vez no ha logrado hacer el clic.

La matemática es una ciencia que se presenta como una herramienta intelectual cada vez que uno tiene un problema. Un problema exige que uno piense muy desde adentro y entonces se da cuenta de qué piensa. Ante un problema se requiere cierta estrategia de pensamiento. Las estrategias fundamentales que uno tiene las aprende, quizá de una manera más elemental, en matemática, en la escuela. Los métodos matemáticos son herramientas que quedan en la cabeza y permiten resolver los problemas. Siempre aparecen los números. Hay problemas que no son numéricos pero uno los ataca como si lo fueran.