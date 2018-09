La pregunta de un periodista que irritó a Dujovne: “¿Cuándo le van a tirar un centro a la clase media?”

Durante la conferencia de prensa en la que fue presentado el paquete de medidas que instrumentará el gobierno nacional para combatir la crisis económica, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, se mostró visiblemente molesto cuando le preguntaron sobre cuándo le van a “tirar un centro” a la clase media quienes manejan la economía.

“Valoro cómo encabezó su discurso reconociendo el fracaso de sus medidas y los errores que ha cometido el Gobierno con esta política económica. También valoro que se preocupen de los más vulnerables. Usted le vuelve a hablar a los mercados y quizás la gente lo ha entendido muy poco”, dijo el periodista de América Fabián Rubino para abrir la rueda de preguntas. “Aprovechando una frase de usted que dijo sobre que este es un equipo que va a dejar todo en la cancha, la pregunta concreta es, para la gente precisamente que está mirándolo, ¿cuándo le va a tirar un centro a la clase media?”.

“Esta clase media que se ha visto postergada después de tres años, que tiene que acordar un aumento de salario del 15% o 20% con una inflación del 30%, cuando le dijeron que le van a sacar el impuesto a las ganancias y lo siguen pagando, cuando sigue pagando más impuestosà”, continuó el periodista.

“Bueno, no sé si podemos llamarla pregunta pero la vamos a contestar con mucho placer”, comenzó irritado el ministro. Rápidamente se refirió respecto al aumento de salarios y dijo que las paritarias en el sector privado “de ninguna manera han sido del 15%. El sector privado tiene paritarias libres, donde se han pactado acuerdos muy por encima de la cifra que usted menciona”, puntualizó.

Inmediatamente después, el titular del Ministerio de Hacienda se dispuso a contradecir las afirmaciones que precedieron a la pregunta. “Yo no he hablado de fracaso de nuestro programa. He hablado de dificultades y he reconocido también errores en el camino. Es muy distinto una cosa de otra, porque también creo que hemos tenido más aciertos que errores”, sostuvo.