La furia de Cristina Kirchner por la nueva indagatoria

La ex presidenta se presentó en Comodoro Py, pero utilizó su Twitter para dejar algunos conceptos después de la conferencia de prensa de Macri y Dujovne. “Con el dólar rozando los $ 40, me llama a indagatoria por 7ª vez. Digo yo ¿Y si prueban con gobernar?

Unos minutos después de terminada la conferencia de Nicolás Dujovne, Cristina Fernández de Kirchner entró a Comodoro Py para ampliar su indagatoria en la causa de los cuadernos. Pero dejó un mensaje en sus redes: “Desde el 13 de abril del 2016, cuando el dólar estaba a 14,60, Bonadío me citó seis veces a su juzgado: tres por la causa Dólar futuro, una por Los Sauces, una por el Memorándum con Irán y otra en este sumario (...) Ahora con el dólar ya rozando los 40 pesos, me llama a indagatoria por séptima vez. Digo yo ...¿Y si prueban con gobernar?”.

Cristiana Kirchner accionará contra Bonadío: "Como todos los allanamientos arrojaron resultado negativo, se optó por el secuestro de objetos que no guardan relación alguna con este proceso y ni siquiera se salvaron los atributos presidenciales del Dr. Néstor Carlos Kirchner y de la suscripta", afirmó en un escrito la ex presidenta Cristina Kirchner. "Por todos los daños irrogados, en su oportunidad habré de accionar legalmente en vuestra contra y de quienes resulten coautores, cómplices y encubridores de la maniobra", agregó.

Cristina Kirchner volvió a denunciar una persecución política en su contra y sembró sospechas porque el magistrado "no convoca a prestar a los dueños de las empresas más importantes del país que supuestamente habrían participado" de los delitos imputados. Entre ellos señaló a Mauricio Macri, quien hasta el 2006 "se encontraba al frente del grupo empresario familiar, el cual según los dichos de algún "arrepentido" también habría formado parte de la cartelización de la obra pública".

Inquisición, irregularidades y fórum shopping

A lo largo del texto, Cristina Kirchner recordó que es la séptima convocatoria del magistrado para declarar ante su juzgado, en relación a las otras citaciones por las causas "Dólar futuro", "Los Sauces" y del Memorándum por Irán". E insistió en las "gravísimas irregularidades" en torno a la actuación del magistrado, sobre la que aseguró que "carece de todo contenido jurídico".

Con una larga enumeración, la senadora insistió que los cuadernos ("en rigor de verdad son simples fotocopias", dijo Kirchner) fueron obtenidos "de manera ilícita", e insistió que Bonadio y el fiscal federal Carlos Stornelli llevaron a cabo una "escandalosa maniobra de fórum shopping", al evitar que la causa fuera sorteada.

Además, la ex presidente destacó lo "inédito" que los arrepentidos que confiesan supuestos delitos "se van a su casa y quienes defienden su inocencia quedan presos". "Dentro del capítulo de los "liberados", aparentemente merecen un premio mayor quienes de cualquier manera puedan atribuirme algo que se parezca a un delito", consideró. "En definitiva ni siquiera en tiempos de la inquisición se atrevieron a tanto", señaló.

Luego de insistir en que el juez Bonadio y Stornelli carecen de imparcialidad y que incumplieron diversos procedimientos legales, negó "de manera categórica y terminante haber formado parte de algún tipo de asociación ilícita, así como haber cometido delito alguno".

"La investigación dirigida deliberadamente en mi contra, a pesar de haber arrasado todas y cada una de las garantías que hacen al debido proceso legal, no ha conseguido ni siquiera una mínima prueba que acredite los delitos que calumniosamente se me atribuyen", protestó la ex mandataria.