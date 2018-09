Cristina Fernández de Kirchner va a juicio oral el 26 de febrero por la obra pública

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 dispuso hoy que el próximo 26 de febrero comience el juicio oral contra la ex presidenta Cristina Kirchner y otros imputados por la denominada causa "Vialidad", en la que se investiga el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz.

Se trata de la primera causa contra la ex mandataria que llega a la instancia de juicio oral, por las irregularidades en la adjudicación de obras públicas viales al Grupo Austral, propiedad de Lázaro Báez.

Según confirmó el Centro de Información Judicial (CIJ), los jueces del tribunal Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Jorge Tassara fijaron para el 26 de febrero de 2019, a las 12:00, la audiencia de inicio del juicio oral y público.

También serán juzgados el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López y el empresario Lázaro Báez, entre otros.