Luis Zubeldía inició este lunes su segundo ciclo como entrenador de Lanús, luego de la renuncia de Ezequiel Carboni tras la eliminación en Copa Sudamericana y Copa Argentina y el mal arranque en la Superliga.

El técnico tuvo contacto con el plantel granate por primera vez en una práctica realizada en la cancha auxiliar del estadio “Néstor Díaz Pérez”.

Como este fin de semana es fecha FIFA y no se juega la Superliga, Zubeldía tendrá dos semanas para trabajar con tranquilidad y preparar el equipo que enfrentará a Racing, donde también tuvo una etapa como entrenador.

Sobre su regreso a la institución, detalló en conferencia de prensa: “Ante una situación económica que no es la mejor, Nicolás (el presidente Russo) me trasmitió que me necesitaba junto a mi cuerpo técnico. Se me vienen miles de recuerdos y sensaciones. Cuando a uno lo necesitan en su casa, tiene que estar. Estoy contento de poder dar lo mío junto a mi grupo de trabajo”.

El DT, cuya última experiencia fue en Cerro Porteño, ya estuvo como conductor del granate de 2008 a 2010 y fue ayudante de campo del fallecido Ramón Cabrero, en el recordado título del Apertura 2007.

“Cuando me fui del club, no tenía tanta comunicación con Ramón. Pero a la distancia nos quisimos y respetamos siempre. Me dejó lo más importante, sus conceptos y sus valores a la hora de proceder. Permanentemente tengo cosas de él en mi cabeza. Para mí, sigue estando”, afirmó sobre Cabrero.

Zubeldía se mostró “contento y con ganas de aportar lo mío para acomodar al club en esta situación deportiva no tan buena” y contó que “el sentimiento hacia esta institución es gigante”.

El pampeano, nacido hace 37 años, firmó un contrato con el club hasta junio de 2019.