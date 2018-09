Buena noticia para Gallardo: Nacho no está desgarrado

Ignacio Fernández se realizó este lunes estudios que arrojaron que sólo padece una contractura y crecen las chances que pueda estar presente ante Independiente, en el partido de ida por los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Si bien el futbolista declaró que los estudios deben ser observados por los médicos de River, se supo que evitó el desgarro y, a dos semanas del duelo ante el rojo, es muy probable que pueda ser tenido en cuenta por el entrenador Marcelo Gallardo.

“No sentí el típico pinchazo, espero que no sea tan grave. Los partidos que jugamos en el Monumental merecimos ganar, esta vez el empate fue justo”, contó sobre la igualdad 1 a 1 frente a San Lorenzo.

Por la lesión muscular, Nacho tuvo que ser reemplazado por Enzo Pérez, a los 9 minutos del primer tiempo, en un partido que se disputó en el Nuevo Gasómetro.

Sobre el arranque de River en el torneo local donde sumó cuatro empates en igual cantidad de partidos, dijo: “No causa gracia no ganar en la Superliga. River exige ganar todo lo que juegues”.

River regresa al trabajo este martes a las 16 en el predio que posee en Ezeiza, a puertas cerradas, y sin atención a la prensa.

El millonario jugará el partido de ida ante Independiente el 19 de agosto a las 19.30, en el estadio Libertadores de América.

Por otra parte, trascendió que el rojo no quiere prestarle su estadio a River para que enfrente a Platense el 12 de septiembre, por los octavos de final de la Copa Argentina.

Desde Avellaneda esgrimen que pretenden preservar el buen estado del campo de juego y que si se acepta este encuentro, se jugarían tres en ocho días: el duelo en cuestión, Independiente - Colón del fin de semana y la ida por los cuartos de la Libertadores.