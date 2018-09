Del Potro juega contra Isner por un lugar en semifinales 

Juan Martín Del Potro lleva adelante una campaña impecable en el Abierto de Estados Unidos. Ha ganado sus cuatro partidos, sin ceder sets, pero esos datos los deberá revalidar hoy frente al estadounidense John Isner en cuartos de final, un rival difícil por su potencia, por su localía y porque ya complicó al tandilense en cuatro de los once enfrentamientos que protagonizaron.

En juego estará un lugar en las semifinales del US Open, instancia a la que llegó Del Potro hace un año. El número 3 del ranking ATP no solo luchará contra lo mejor que tiene el once del escalafón sino también con el calor reinante en Nueva York puesto que el partido está programado entre las 14.30 y 15 de nuestro país. Se verá por ESPN.

Según el pronóstico del tiempo a la hora que jueguen el argentino y el estadounidense la temperatura rondará entre los 32 y 33 grados; las altas temperaturas ya hicieron mucho daño en el último Grand Slam del año puesto que por ese motivo abandonaron cuatro jugadores en los primeros días. Delpo e Isner están en otro nivel de preparación, pero el calor será un factor que influirá en momentos claves del juego.

De los cuatro partidos que Del Potro jugó en Flushing Meadows tres se desarrollaron en el último turno del programa nocturno, donde la temperatura baja y permite disminuir la variable del calor. En contra partida, Isner jugó muchos de sus partidos a primera hora de la tarde y en tres superando las tres horas de juego.

El tiempo que permanecieron en cancha también podría marcar una diferencia; Del Potro prácticamente ha jugado un partido menos que Isner ya que en total suma 8 horas y 44 minutos de competencia resolviendo todos sus juegos en tres sets, mientras que Isner acumula 12 horas y dos minutos, ganando dos en cinco parciales, uno en cuatro y el restante en tres. Será además un choque de gigantes por los 2,08 metros de Isner y el 1,98 de Del Potro.

El argentino está jugando mejor que en 2009 donde consiguió ganar su único certamen de Grand Slam; es el que siempre soñó ganar, el que más le gusta jugar y venciendo hoy podría dar un gran paso para repetir aquella historia.

El historial entre Del Potro e Isner

2008, Washington

Ganó Del Potro

6-4 y 6-4

2009, Indian Wells

Ganó Del Potro

7-6 y 7-6

2011, Memphis

Ganó Del Potro

6-4 y 6-3

2013, Washington

Ganó Del Potro

3-6, 6-1 y 6-2

2013, Cincinnati

Ganó Isner

6-7, 7-6 y 6-3

2016, Queen’s

Ganó Isner

7-6 y 6-4

2017, Estocolmo

Ganó Del Potro

6-4 y 7-6

2017, Canadá

Ganó Del Potro

7-5 y 7-5

2017, París

Ganó Isner

6-1 y 7-6

2018, Miami

Ganó Isner

6-1 y 7-6

2018, Roland Garros

Ganó Del Potro

6-4, 6-4 y 6-4