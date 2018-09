“Chavarría no tiene ningún intermediario que lo maneje”

“El jugador Cristian Chavarría es del club y no tiene ningún intermediario o empresario que lo maneje”, manifestó el expresidente de Juventud Antoniana, José “Pepe” Muratore, quien salió a aclarar sobre las versiones que se difundieron con respecto a que el juvenil futbolistas ya firmó un vinculo con un representante.

Muratore ahora está al frente como delegado de Juventud ante el Consejo Federal y con el mandato de destrabar la inhibición en Futbolistas Agremiados, con el pago de un porcentaje de una deuda, para iniciar en forma normal, la participación del equipo santo en el torneo Federal A, que comenzará el próximo domingo.

Pero siguiendo con el tema de Chavarría, Pepe Muratore, confirmó que “el jugador se le hizo contrato de dos años. Es para que no lo “roben” a Juventud”.

Y ante la cercanía del debut antoniano y nada menos como local en el Federal A, con Altos Hornos Zapla, el domingo desde las 16.30, en el estadio Padre Martearena, el mayor interés se concentra en las gestiones de reunir el dinero para que lleguen a buen puerto.

En cuanto a la incorporación del defensor Pablo Russo, quien jugó en Chaco For Ever, y quien ya se encontraría en Salta, se espera una definición para las próximas horas.

Si bien hay cosas que la dirigencia del santo tiene que resolver, el técnico Gustavo Módica continúa con la puesta a punto de la preparación del plantel. La preocupación del entrenador se acentúa, aunque considera esencial que el panorama resulte más claro en las negociaciones con Agremiados y por la que se apostó a la venta anticipada de abonos a $500, para tres partidos de local.