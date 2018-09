El canto popular alegró e hizo bailar al patio criollo

Desde las 11, bajo un cielo radiante y con 21°, Pitín Zalazar, Chirettes, Leo Tejerina, Atemporal, Brisas del Norte, Juira, el taller de danzas Tradición Salteña y los Juveniles Panda ofrecieron un espectáculo impecable, que propició el acompañamiento de una nutrida concurrencia.

Alrededor de las 15 Brisas del Norte no podía bajarse del escenario de tantos bises que les pedía el público. Fabián Fernández León, oriundo de Bolivia y que hizo sus estudios primarios en el Corina Lona de Salta, fundó hace 23 años este grupo. La actual formación: Lucas Martin (voz y piano), Sergio Nicolosi (percusión), Leandro Maggio de Maggi (primera voz y guitarra), Nicolás Vega (quena, zampoña, tollo, sikus, flauta traversa, quenacho y coros), Alicia Fernández León (primera voz) y Martín Alegría Cáceres (bajo y coros) conquistó a los asistentes de la quincuagésima edición del Concurso de la Empanada Salteña. Los huaynos, carnavales y sayas hicieron que muchos se levantaran de sus sillas y danzaran incluso con desconocidos.



La base instrumental andina de viento y percusión, con señas de identidad del ancestral e inmenso acervo musical del Noroeste argentino, puso en pie a Soraya Funes y Juan Martín López, del barrio Democracia. “Nosotros bailábamos saya y así nos conocimos, aunque ahora ya tenemos nietos y no estamos para estos mandados”, dijo ella, acalorada, pero radiante, rodeada por los movimientos galantes del marido.

Apenas bajaron los músicos, fueron rodeados de fans, deseosos de sacarse una foto con ellos.

“Estamos muy agradecidos de que nos hayan invitado a esta fiesta. Luego vamos a seguir hacia San Juan y Santa Fe”, comentó Alicia Fernández León. Para su compañero Lucas Martin lo más rico es recoger “el cariño que recibimos de la gente, sobre todo en Salta, donde hay mucha raíz folclórica, y eso para nosotros es un estímulo porque somos de Córdoba y trajimos música del Altiplano. Esto es cumplir un sueño”.

Luego subió Pitín Zalazar, presentado por la locutora Delia Aguilar como sinónimo de “canto, folclore y tradición”. Él refirió que el canto popular y la empanada se imbrican en cada festival. Pitín nació en el Ingenio San Martín de Tabacal y recordó que “en el campo, cuando era muy chico veía a mi padre (Celín Zalazar) en una celebración o un domingo, comiendo empanadas y haciendo música. Recuerdo las coplas cantadas por él sobre el horno, la parrilla y la comida regional del campo”. Para Pitín hasta hoy en cada simbado se atrapa el espíritu de los festivales.

“No sé con cuál quedarme, porque para mí la empanada es de Argentina. La típica empanada se hace con carne, cebolla y papa, y esa me gusta a mí junto con la frita de charqui. Lo que sí acá en Salta está relacionada con la música, el canto y la poesía, como Julia Elena Dávalos, que decía que ella era como una empanada: rica y jugosa por dentro. Por suerte no se va a perder nunca la costumbre de hacer festivales dedicados a la empanada en los distintos barrios y pueblos”, expresó. Además, elogió las empanadas del estand 55 y al subir al escenario dedicó su actuación “a la gente de los puestos que se sacrifican para venir y participar en esto”.

El show continuó con la actuación de Chirettes y los Juveniles Panda, que están en plena celebración de sus 25 años con la música.

Los estands, muy concurridos

De Parque La Vega habían venido Alejandra Cabero (34) con su mamá Mirta Sánchez (64), sus hijos Zoe (16), Sol (10) y Jonás (9 meses) Asiar y su sobrina Alma Cabero. Después de almorzar empanadas de queso y carne se dieron una vuelta por la rueda de la vida económica y el mural de la economía en familia, propuestos por Banco Macro, y el taller de arte para niños de Cecilia Lobo.

“Pusimos los atriles para que ellos pinten el dibujo de su elección aunque los favoritos son Peppa Pig, Ladybug, La Patrulla Canina y Spiderman”, contó Lobo. Otro estand muy concurrido fue el de Cerveza Salta, que preparó un jenga, en el que a la acostumbrada habilidad física y mental que demanda el juego sumó el desafío de mover piezas gigantes, y una cancha de fútbol-tenis. “Esta comida regional no puede ir con otra cosa que no sea nuestra cerveza, somos parte de la tradición de los salteños y buscamos siempre poder estar presentes en este tipo de eventos populares. El objetivo de nuestra empresa es acompañar a todos los productores locales, que son quienes hacen que las tradiciones sigan vigentes y perduren en el tiempo, comentó Andrés Segón, gerente de Marketing de Cerveza Salta.